Pilcomayo: Wiens dice que se trabaja para el reingreso de las aguas

“En este momento está colmatado por sedimentos. Se está trabajando para que vuelva a ingresar y esperamos que en los próximos días se consiga eso. Desde el viernes se cortó la entrada por la bajante del Pilcomayo”, resaltó ayer a este diario el ministro.

Vale señalar que las aguas del Pilcomayo dejaron de ingresar al país una vez más desde el fin de semana, principalmente por la excesiva colmatación en la zona de la embocadura, denunciaron pobladores de la zona.

Según ganaderos de la zona, el canal paraguayo, desde el km 0 hasta el km 50, parecía un desierto debido a que todas las aguas van a territorio de Argentina. Ayer las tareas se reactivaron en el lugar para ingresar al menos un poco del líquido vital.

“Después de la última riada se sedimentó la embocadura y además casi ya no viene agua. En Pozo Hondo, casi ya no fluye agua. No obstante, se está trabajando en la embocadura para que vuelva a entrar y, por otro lado, se trabaja en el así conocido Canal Meyer, para que en unos tres meses aproximadamente podamos ingresar las aguas por ahí”, resaltó.

Empero, los pobladores de la zona incluso advirtieron que las aguas abajo también volverán a secarse. “Para los que tenían planes de ir de pesca a nuestra zona, dentro de unos días más nos quedamos sin agua. El 100% del agua va para la Argentina”, advirtió ayer en sus redes la estancia Agropil.