Pide hace 13 años acceder a pensión de adultos mayores

La mujer, oriunda de San Lorenzo, comentó que ni ella ni su esposo tienen un ingreso fijo. Contó que la primera vez que fue censada para ingresar al programa de la pensión de adultos mayores fue en el 2011 y posteriormente fue censada en reiteradas ocasiones. Sin embargo, nunca llegó a acceder al subsidio.

En ese sentido, señaló que en la Municipalidad de San Lorenzo le informaron que no reúne las condiciones para acceder a este beneficio. Lamentó no recibir respuestas, ya que tiene deudas que pagar. Para costear su tratamiento y operación por un cáncer de mamas, su familia hipotecó su casa, por lo cual les urge tener la pensión.

Lea más: De la mano del arte, Ña Poli pinta mensajes de esperanza

“Mi marido es zapatero, yo me dedico a las manualidades, en la casa. Nos dijeron que no calificamos en la Municipalidad porque no necesitamos. Nosotros sí necesitamos, tenemos que pagar luz, agua y comer”, expresó Figueroa.

“Lo que más me preocupa es que la hipoteca de mi casa está subiendo sus intereses”, añadió la mujer. Figueroa también recurrió al Congreso para solicitar la pensión y sigue aguardando respuestas.

La historia de Hipólita llegó a ser conocida, ya que como artista aficionada, pintó cuadros en su hogar para costear su tratamiento médico contra el cáncer de mama. Hoy sigue ofreciendo sus pinturas y su marido, la compostura de calzados.

Los requisitos para ser beneficiarios del programa consisten en ser paraguayo natural residente en el país, mayor de 65 años de edad en situación de vulnerabilidad social, no recibir pensión, jubilación o sueldo público o privado; y no tener casos pendientes con la Justicia.

Los adultos mayores que deseen beneficiarse con la pensión alimentaria deben inscribirse en la municipalidad de la comunidad donde viven y posteriormente ser censados en su domicilio.