Monges defiende dinero para partidos y abre puerta para suba a médicos

El senador colorado indicó que se decidió impactar dentro del plan de gastos el déficit fiscal del 3% solicitado por el Ministerio de Hacienda y la adenda enviada por el Tesoro. Con este “sinceramiento”, el PGN alcanzaría los G. 96,77 billones (USD 13.841 millones), lo que representa un incremento de G. 4,54 billones (USD 650,5 millones) frente al monto ideado inicialmente por el Ejecutivo (ver la infografía).

A renglón seguido, recordó las maniobras hechas para la creación de un fondo de contingencia, en las que se incluyen cambio de fuentes, reprogramaciones, bonos, inclusión de saldo de caja del Fonacide y un aumento del aporte de Aduanas al Fisco. Mediante ese “colchón”, se aumentaron los recursos para hospitales, comedores comunitarios, compra de tierras, universidades, creaciones de cargos y un aumento para los aportes a los partidos políticos, entre otros.

En ese sentido, el titular de la Bicameral defendió la ampliación de casi USD 3 millones otorgada al TSJE para repartirlos a las agrupaciones políticas, en un año de elecciones internas para presidente y cargos legislativos. Subrayó que ese dinero está previsto en las leyes vigentes y que les corresponde a los partidos por los gastos en elecciones, aunque no precisó en qué se gastarán esos recursos públicos.

Si el dictamen de esta instancia legislativa tiene luz verde de ambas cámaras del Parlamento, los partidos recibirán el año próximo USD 9 millones en concepto de aportes y subsidios, siendo la ANR la principal beneficiada. Ese monto es incluso mayor que los gastos que tendrán para 2022 entidades que cumplen un rol fundamental en la sociedad, como los ministerios de la Mujer y del Ambiente, Defensoría del Pueblo, Dibén y 4 universidades públicas, entre otros.

REAJUSTES. El senador Monges fue consultado por los medios sobre los motivos que impulsaron a la Comisión Bicameral a dar más dinero a los partidos políticos, pero descartaron el pedido de mejora salarial para médicos.

El legislador indicó que mediante la duplicación del déficit fiscal del 1,5% al 3%, el Ministerio de Salud contará con USD 216 millones más para sostener a su personal contratado en pandemia, compra de vacunas y obras para sistemas de agua potable. A su criterio, parte de esos fondos adicionales podría ser redireccionado por cualquiera de las cámaras del Congreso, abriendo la puerta a una nueva suba salarial dentro del PGN 2022. No obstante, no supo precisar el monto necesario para ese reajuste, ya que, según recalcó, ese pedido no llegó oficialmente a la Bicameral.

Con respecto a los docentes, ratificó que recibirán el 11% desde enero, en concordancia con la suba que se dará desde este mes, y otro 5% desde julio, pero no más que eso.



Diputados no definió todavía la fecha de la sesión extra

El dictamen de la Comisión Bicameral fue remitido este lunes a Diputados, instancia que se convierte en la cámara de origen del PGN 2022.

La Cámara Baja tiene un plazo de dos semanas para dar tratamiento al proyecto de ley, pero hasta el momento sus autoridades no han definido la fecha en que se realizará la sesión extraordinaria.

De acuerdo con la normativa vigente, el dictamen que emite la Bicameral no es vinculante a la decisión de Diputados, aunque los parlamentarios suelen usar ese documento como base.

Luego del 15 de noviembre, el PGN 2022 debe ser remitido al Senado. La Cámara Alta también tiene dos semanas para analizar el proyecto remitido por Diputados.