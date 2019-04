Muertes impactantes e inesperadas han sido una marca registrada de Juego de Tronos (Game of Thrones) durante varias temporadas, comenzando con el fallecimiento del principal personaje de la primera entrega, Eddard Stark, señor del castillo de la localidad ficticia de Winterfell.

El personaje era interpretado por Sean Bean, Boromir en El Señor de los Anillos, quien participó activamente en la promoción de la serie cuando se lanzó en 2011.

Otros personajes tuvieron finales inesperados en las temporadas siguientes, a menudo de formas espantosas, como la Boda Roja de la tercera temporada, que mostró la masacre de la esposa y uno de los hijos de Eddard Stark, además de numerosos aliados en la que se suponía era una fiesta de celebración.

El personaje principal Jon Snow fue apuñalado hasta la muerte al final de la quinta temporada pero fue revivido en la sexta, en uno de los momentos más comentados del programa.

Pero la frecuencia de muertes que ha mantenido inquietos a los espectadores ha disminuido en las últimas temporadas y la mayoría han sobrevivido.

Es probable que eso cambie con el episodio de este domingo, el tercero de seis en esta temporada. En sitios web de juegos y en páginas de mensajes sobre Game of Thrones, los grupos han especulado sobre qué personajes morirán esta semana.

“Va a ser un baño de sangre, pero nos va a encantar. Esa es una de las razones por las que amamos Game of Thrones’, dijo Susan Miller, editora jefa de Watchers on the Wall, uno de los blogs más conocidos del programa.