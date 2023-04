El ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica participó este sábado de un encuentro organizado por la Concertación Nacional.

El ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica participó este sábado de un encuentro con jóvenes y referentes de la Concertación Nacional, como el presidenciable Efraín Alegre, además de la senadora Esperanza Martínez y el candidato a Gobernador, Ricardo Estigarribia, entre otros, donde brindó un discurso esperanzador y recordó su juventud, su generación y las ideas de cambiar al mundo.

También remarcó que se tuvo que romper con el mundo escolástico para cambiar la idea de que había que portarse bien para ir al paraíso y que la humanidad a los tumbos tuvo que abolir la esclavitud y las condiciones injustas de trabajo.

“La democracia republicana no es perfecta ni por asomo, pero es por ahora lo mejor que hemos podido lograr y tenemos que defenderla. No es la democracia lo que falla, lo que fallan somos los humanos, pero no va a caer la mejora del cielo, sino del esfuerzo organizado de los humanos”, dijo.

Embed

Asimismo, sostuvo que nada vale más que el conjunto del pueblo, que la humanidad y celebró que la Concertación Nacional se encuentre en el desafío de construir una esperanza.

A su vez, recordó que en Uruguay había una izquierda tradicional que tenía 80 años y no molestaba a nadie, pero desde la unión de partidos y movimientos lograron ser gobierno.

“Hemos hecho bastante”

“Los cambios son más lentos que la necesidad lacerante que tienen los pueblos, pero hemos hecho bastante, hemos caminado bastante. Si nos mantenemos unidos lo vamos a lograr, porque de lo contrario seremos vencidos. Las extremas derechas se juntan por intereses y la izquierda se divide por ideas, no tenemos que ser tan tontos, tenemos que aprender a cuidar la unidad y mantener la diversidad, porque la sociedad es diversa”, expresó.

En ese sentido, lamentó ya no tener la fuerza de cuando era joven con la sabiduría de ahora y que el papel de los viejos es transmitir experiencia, sabiendo que la gente aprende con lo que sufre, no con lo que se le dice.

“Si lo logran arriba y si no lo logran a redoblar compañeros, a multiplicar este camino que han iniciado, porque este es el camino que construye esperanza”, manifestó, a la vez de alertar de que no es una época de cambio, sino un cambio de época.

“Esta es la primera vez que aparecen máquinas que piensan, que toman decisiones y en algunos aspectos lo hacen más rápido que el hombre. Esto puede ser formidable, pero solo si el progreso tecnológico está a favor de la población humana; de lo contrario, puede ser la peor forma de esclavitud que ha visto la humanidad”, advirtió.

De igual manera, dijo que el futuro es desafiante y que hay que tratar de dejarles a los hijos educación y un corazón trabajando, ya no una casita como antes.

Salir del subdesarrollo

“Tenemos que salir del área marginada del mundo, del subdesarrollo, no por ser países desarrollados vamos a ser moralmente mejores”, cuestionó, poniendo en balanza que países de Latinoamérica pagaron su independencia política con dependencia económica.

“Soy de los que piensan que a este país lo deshicieron con una guerra porque atrás estaba el interés, porque Paraguay era un ejemplo espantoso en manera de competencia, cómo se le va a ocurrir a un país hacer ferrocarril, y aprovecharon las contradicciones locales para meterle fuego. Paraguay heredaba las cenizas del glorioso imperio guaraní que pululó por estas tierras y los intereses del imperialismo jugaron un papel”, se refirió a la Guerra de la Triple Alianza.

Sobre el punto, expuso que los países latinoamericanos quedaron durante siglos vendiendo materia prima y comprando industria de Europa.

“Tenemos cosas comunes, hicimos muchos países, por estar desunidos no tenemos peso internacional. No tenemos la capacidad de juntarnos, lo que ustedes hicieron de juntarse organizaciones para cambiar una realidad, eso tenemos que hacer los latinoamericanos”, alentó.

También cuestionó que un ingeniero paraguayo no puede ir a trabajar a Uruguay o viceversa y que, sin embargo, sí pueda ir a Estados Unidos a hacerlo, dejando escapar las grandes mentes a otros países.

“Cuándo vamos a disponernos a viajar por América Latina con la cédula de identidad, como los europeos. A defendernos en común, a complementarnos”, criticó.

Entre otras cosas, pidió a las personas cada noche hacer un balance de lo que hicieron en el día, de si pudieron haberlo hecho mejor, ya que sostiene que nunca se tendrá un mundo mejor si no nos apelamos a ser mejores nosotros mismos.

“Júntense por una causa, mejorar la suerte del pueblo que los vio nacer, hasta siempre y un abrazo”, remarcó el ex mandatario para despedirse.

Trayectoria y vida

Mujica fue el 40° presidente de Uruguay e integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, con el que participó en operativos guerrilleros, al tiempo que trabajaba en su chacra hasta que, requerido por la policía, pasó a la clandestinidad.

Durante los enfrentamientos armados con la dictadura cívico-militar uruguaya fue herido de seis balazos, apresado cuatro veces y en dos oportunidades logró fugarse.

En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión, el último periodo duró trece años, entre 1972 y 1985, en duras condiciones de aislamiento.

Mujica había sido tomado como rehén de la dictadura, lo que significa que sería ejecutado en caso de que su organización retomara las acciones armadas.

Luego de recibir su libertad gracias a una ley que decretaba amnistía de los delitos políticos, comunes y militares, pasó a crear años después el Movimiento de Participación Popular, con el que llegó a ser diputado y senador, además de ministro de Ganadería y posteriormente presidente.

Tras dejar la presidencia, el ex tupamaro fue elegido senador en las elecciones de 2014 y las de 2019, tras dejar la presidencia, pero decidió renunciar al cargo un año después de la última elección para dedicarse a la militancia popular.

En la actualidad es el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio. Durante su gobierno, logró despenalizar el consumo de marihuana.