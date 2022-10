Peligroso rescate de una mujer atrapada en raudal 

La joven comentó que el colectivo en el que viajaba la bajó en medio de la ruta y no logró llegar a la vereda. “Estaba saliendo de mi trabajo, me iba a buscarle a mi bebé y el colectivo me bajó en medio de la ruta. Cuando iba a cruzar me quede atrapada en el raudal”, manifestó.

Embed La esquina del dramático rescate. Así auxiliaron a una mujer sobre la avenida Fernando de la Mora.



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #MeridianoPy pic.twitter.com/By6CYXPogS — Telefuturo (@Telefuturo) October 27, 2022

Luego de quedar por varios minutos, un muchacho logró acercarse a ella, pero ambos fueron arrastrados. “Yo solo sentí que me llevaba con fuerza y dije que me iba a morir y pensé en mi bebé, que solo me tiene a mí”, sostuvo.

Finalmente, un grupo de vecinos acudió al rescate y ambos lograron ser rescatados.

Torres terminó con varias lesiones en todo el cuerpo y tuvo que ser derivada hasta un hospital. “Tragué mucha agua y sentí cómo me golpeó el pie un pedazo de asfalto que se desprendió”, detalló.

El temporal que afectó a varios puntos del país entre la tarde y noche del miércoles dejó fuera de servicio 36 alimentadores. El servicio será restablecido en su totalidad este jueves.

Lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas de variada intensidad generaron destrozos en varios puntos de Asunción y el Departamento Central. El temporal dejó árboles caídos, autos flotando y motocicletas arrastradas.