“No es a veces tan fácil manejar una institución donde uno tiene tanta gente amiga, ya me pasó en la Facultad de Ingeniería, me fue más fácil en IPS porque yo no les conocía. En ese sentido algunos amigos me van a tener que disculpar, porque la institución, la patria, los grandes objetivos de la nación están por encima de las amistades”, expresó Ferreira.

Entre sus objetivos, destacó: brindar un mejor servicio prestando atención a lo que la gente quiere, atendiendo a que actualmente el ciudadano paraguayo se volvió más exigente. “Ya, hoy en día, no están tan felices cuando se les va la luz, cuando se tarda mucho”, indicó.

Igualmente, reconoció que durante su gestión se encontrará con ideas distintas y discrepancias, pero que serán bienvenidas. También manifestó estar orgulloso de ser parte de la ANDE.

Anunció, además, que se realizarán fuertes intervenciones en el área de distribución, que –según señaló– fue postergada en cuanto a inversiones por mucho tiempo.

“Porque a veces es más fácil hacer una gran inversión y tener entonces una alta ejecución presupuestaria, que hacer aquello que es difícil, ir casa por casa, poste por poste, cable por cable, ver qué necesita cada persona, cuál transformador está sobrecargado y poner las instalaciones en forma para que el servicio mejore”, comentó.

En otro orden, Pedro Ferreira advirtió que no permitirá la deshonestidad durante su administración y manifestó su deseo de generar, dentro de la ANDE, un campo dedicado a la ética que permee toda la organización y luego la sociedad.

“Vamos a trabajar con honestidad, el que trabaja con honestidad vive bien, feliz con su conciencia, no necesita vender su hora tiempo todos los días, tiene un motor propio que lo lleva a trabajar con tesón todos los días”, afirmó.

Mencionó que su desafío es erradicar el robo en el país. “Que el robo sea imposible porque nosotros los de ANDE no vamos a permitir que se robe la energía eléctrica, vamos a asegurarnos de que todos paguen por igual, que todos tiremos el carro juntos y no que hayan vivos y otros que, por su honestidad, tiren del carro ajeno”, aseveró.

Finalmente, apostó por la innovación e instó a abrir la mente para brindar propuestas de cambio.