Peatón es arrollado por un vehículo en Asunción y queda hospitalizado

De acuerdo con lo que manifestó el trabajador del volante, el peatón cruzó de forma imprudente, ya que le salió repentinamente a su paso y no verificó si pasaban automóviles. Además, aseguró que en el lugar hay un árbol que obstaculiza la vista.

A causa del fuerte impacto, la víctima fue arrojada a alrededor de seis metros en el asfalto, por lo que quedó con varias lesiones y fue auxiliado por bomberos voluntarios de la zona, informaron a través de NPY.

https://twitter.com/npyoficial/status/1633421011352797184 Conductor de plataformas atropelló a una joven peatona



♦ El conductor explicó que la víctima le salió al paso en la intersección de Boggiani y Eusebio Ayala.



♦ Presumen que la joven estaba en estado de ebriedad.#NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/KcKbVQStQl — NPY Oficial (@npyoficial) March 8, 2023

“Me salió enfrente, yo venía de Fernando de la Mora como para ir hacia Asunción y alzar a un pasajero, cuando me salió directamente. Cruzó y el impacto del auto nomás ya sentí y me quedé. No sé cómo no me vio, si yo venía con las cuatro luces prendidas“, fue lo que argumentó el conductor del vehículo.

Además, lamentó que en el lugar no existe ninguna señalización y que en el sitio está un árbol que, según él, “obstruye mucho la visualización“, cuando uno se dirige hacia la capital.

Mauricio Campos, uno de los bomberos voluntarios que intervino en el hecho, señaló que el peatón estaba “aparentemente en estado de ebriedad“ al momento del hecho.

Detalló que quedó con varios cortes visibles en la cabeza, una lesión en el mentón y un corte de profundidad en el brazo, por lo que fue derivado al Hospital de Trauma de Asunción. Mientras tanto, el vehículo involucrado quedó con varios daños materiales.