La directora de Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Marta López, comentó este lunes que "no puede determinar si se direccionó o no la licitación" de la criticada pasarela de ñandutí, pero reconoció que hubo deficiencias en el proceso de control.

Al respecto, consideró que si había alguna irregularidad en la licitación de la obra, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) pudo haber intervenido, pero agregó que sí "hubo deficiencias en el proceso de control".

"No podemos determinar si se direccionó o no la licitación porque se cumplieron todas las normas. En su caso y de haber encontrado alguna irregularidad, la DNCP pudo haber intervenido", sostuvo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Lea más: MOPC reconoce falta de planificación y justificación en costo de pasarela de ñandutí

En otro momento de la entrevista, dijo que tampoco se puede determinar si hubo o no un sobrecosto del puente peatonal, ya que no se presentó otra empresa para que sea adjudicada.

"Lastimosamente, otra empresa no se presentó para comparar y tener un precio diferente. No se puede determinar si hubo un sobrecosto", afirmó la funcionaria del MOPC.

El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer este domingo el resultado de la investigación realizada por la Dirección de Auditoría y reconoció que hubo una falta de planificación y justificación del costo de la obra.

Al respecto, López mencionó que dicha investigación será remitida a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPC y a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). "Ellos (Senac) evaluarían si corresponde o no elevar a la Fiscalía", prosiguió.

La cuestionada obra cruza la autopista Ñu Guasu y fue adjudicada a la constructora Engineering SA, que ya ganó 51 contratos con el Gobierno actual.

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales, donde cuestionaron la obra calificándola de innecesaria y con un elevado costo, de USD 2 millones, atendiendo la situación actual con la pandemia del coronavirus.