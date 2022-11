Pareja de militar de FTC asesinado sostiene su inocencia y alega robo

La víctima fatal era personal militar con el grado de sargento primero de infantería con destino en la ciudad de Concepción y miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Recibió dos heridas de arma blanca en el cuello, de las cuales una era muy grande.

"Yo soy una persona inocente. En ningún momento tuve ninguna pelea con mi pareja", aseguró Veloso a Monumental 1080 AM, a quien el fiscal Lucrecio Cabrera imputó por homicidio doloso y solicitó su prisión preventiva. Está previsto que guarde reclusión en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, en Caaguazú.

De acuerdo con su testimonio, dos personas desconocidas ingresaron a su vivienda en horas de la noche con intenciones de robo y en un momento dado forcejearon con el militar de la FTC y lo hirieron con un cuchillo.

No obstante, el representante del Ministerio Público encargado del caso dijo esta jornada al mismo medio que la pareja asumió la responsabilidad fuera de su declaración testifical ante el propio agente fiscal y la Policía Nacional y manifestó que fue en legítima defensa.

"Creo que están poniendo las cosas en mi contra. Yo no he dicho que yo fui la autora del caso. Siempre di la versión que entraron a la casa, aproximadamente a las 12:40, que escuché los ruidos, me levanté y vi que estaban forcejeando (con Aguayo)", expresó.

La sospechosa alegó que también fue agredida por los desconocidos y se limitó a dar más detalles de lo sucedido debido a que aquel episodio la dejó shockeada. Afirmó que no alcanzó a ver muchos detalles debido a la oscuridad.

Sin embargo, agregó que se llevaron de su domicilio la suma G. 20 millones que estaba ahorrando y que las autoridades hasta el momento no le dieron la oportunidad de radicar la denuncia al respecto.

La Fiscalía vio como un posible móvil del asesinato una foto que subió el militar a las redes sociales abrazado a una persona. Incluso, consideró que las heridas producidas a la víctima fueron hechas "con rabia". No descartó que se trate de una ejecución.

El médico forense Matías Arce diagnosticó como causa de muerte “hemorragia aguda producida por arma blanca”.

Según las autoridades, Veloso entró en contradicciones al relatar lo ocurrido, tras lo cual se ordenó su detención. Su arresto se produjo el lunes y, al día siguiente, la Fiscalía formuló su imputación por homicidio doloso.

En principio, presentó una cédula de identidad a nombre de Karen Naomi Gómez Alfonzo, de 24 años, e incluso dijo que estaba embarazada. No obstante, se le tomaron las huellas dactilares porque la fotografía no coincidía con su figura y se negó a la verificación, tras lo cual se reveló su verdadera identidad.