Adolfo Agüero, un paraguayo en Orlando, en el centro de Florida, Estados Unidos, cuya península está siendo afectada por el poderoso huracán Ian , manifestó este jueves a través de Monumental 1080 AM que conoce a varios paraguayos que están por el país norteamericano y que no pueden acceder a vuelos para salir o retornar a Paraguay.

Además, manifestó que fue a Estados Unidos con su familia para una conferencia y que tenía marcado su vuelo de retorno al país recién para este domingo 2 de octubre por la tarde, por lo que estuvieron buscando formas para poder volver antes.

Sin embargo, aseveró que no pudieron conseguir más vuelos porque se habían cancelado todos y que incluso anunciaron que el aeropuerto se cerraría el martes 4 de octubre.

"Empezamos a ver otras opciones y nos iban a mandar a Miami, pero no íbamos a llegar a tiempo, era una locura. Entonces nos mandan lo más lejos de la costa, que era Orlando, pero resulta ser que acá también iba a llegar el huracán, con la diferencia de que no íbamos a tener la costa y el oleaje", explicó.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Julio Arriola, señaló a través de Monumental 1080 AM que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación desde Estados Unidos, pese a que deberían ser los primeros en ser informados.

Momentos de desesperación

El compatriota Agüero también relató la crítica situación que vivieron desde que fueron alertados sobre el fenómeno. Dijo que en principio estaba en otra zona de EEUU, pero que las autoridades les indicaron que debían evacuar, preparar comida para tres días y trasladarse a Orlando.

"Llegó un momento en que las autoridades nos enviaron un mensaje donde decían que teníamos que evacuar, pero que si no evacuábamos ellos no se hacían responsables. Fue mi primera experiencia de este tipo, te impacta porque uno no está preparado", expresó el compatriota.

Lea también: Ian apunta a Florida tras golpear con fuerza a Cuba

Siguió relatando que ahí se fueron a los supermercados a buscar las provisiones para los tres días que se les había señalado, lo que para ellos fue uno de los momentos más difíciles.

"No es nada fácil, porque en estas situaciones muchas veces las personas pierden la empatía, sobre todo porque terminaba el agua. Inclusive, pude ver en un supermercado peleas por agua y otra gente que llevaba demasiado ya", reveló.

Por ello, contó que responsables de supermercados se acercaron y comenzaron a limitarles la cantidad de productos que podían adquirir.

"Las linternas se agotaban, yo creo que hubo mucha desesperación porque es impresionante, se cortan las transmisiones, mensajes cada media hora, donde dicen 'no salgan, no salgan', 'peligro de inundación', vientos de más de 100 kilómetros por hora, eso sí me consta", reveló.

No obstante, el compatriota resaltó que finalmente lograron conseguir todo lo que necesitaban y, sobre todo, que se encuentran bien. También aseguró que no conoce casos de connacionales que hayan resultado heridos a causa del fenómeno.

El huracán Ian

Hasta este último miércoles, el poderoso huracán Ian continuaba "atacando" la península de Florida con "catastróficas marejadas ciclónicas", vientos por encima de los 180 km/h (111 m/h), inundaciones, preparándose para pasar en la noche por la región central del estado, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

A las 8:00 hora local, el ojo de Ian, que ha bajado la fuerza de sus vientos al tocar tierra hoy en Florida, fue localizado a 50 km (30 millas) al noreste de Punta Gorda y a 150 km (95 millas) al sur de Orlando.

Lleva vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 m/h), lo que significa que todavía es un poderoso huracán categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Se mueve rumbo norte-noreste con una velocidad de 13 km/h (8 m/h).

En la trayectoria pronosticada, se espera que el ojo de Ian se mueva a través del centro de Florida este jueves por la mañana, para luego emerger sobre el Atlántico occidental a última hora de la misma jornada.

Se prevé que Ian, cuarto huracán de la actual temporada del Atlántico, gire hacia el norte el viernes y se acerque a las costas del noreste de Florida y los estados de Georgia y Carolina del Sur.

De los 67 condados de Florida, todos ellos declarados en emergencia desde el lunes, 18 emitieron órdenes de evacuación obligatorias ante la llegada de Ian, según el Departamento Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

En la costa este de Florida, el huracán está descargando lluvias abundantes y se registraron tornados en zonas aledañas a Miami que causaron dos heridos.