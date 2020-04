El compatriota contó que los primeros días sentía mucho cansancio, que luego tuvo fiebre y tenía mucha dificultad para respirar, por lo que necesitó de un respirador. “Estuve con respirador y tuve que ir de urgencia una noche cuando sentía que ya no podía respirar”, mencionó el connacional en contacto con Monumental 1080 AM.

Miguel explicó que estuvo poco más de 48 horas con respirador y luego los médicos decidieron retirarlo, ya que otras personas iban llegando con un cuadro de salud más complicado.

Sospecha que se contagió en la oficina donde trabaja, ya que también hubo casos positivos de coronavirus en el sitio.

Lea más: Paraguaya en Italia insta a cumplir con cuarentena por el coronavirus

“Tengo 34 años, hago mucho deporte, no tengo ninguna enfermedad de base y los médicos me dijeron que eso me ayudó mucho”, siguió indicando y mencionó que ya se cumplen 10 días de su mejoría.

Describió que todos los pacientes con coronavirus están aislados con cortinas de plástico entre las camas y que eso se desinfecta cada tres horas. Además, dijo que todo fue una situación difícil e instó a los paraguayos a ser conscientes y a cumplir con la cuarentena.

El Ejecutivo francés anunció que movilizará a partir de este martes a la reserva sanitaria para ayudar en los centros de ancianos de la región parisina.

Nota relacionada: Paraguay hará pruebas con hidroxicloroquina para tratamiento del Covid-19

"Esto no es una joda, se deben tomar todas las precauciones, es peligroso, porque te puede dar como un simple resfrío o el caso grave como me dio a mí”, insistió.

Además, recomendó quedarse en casa a cumplir la cuarentena sanitaria, a escuchar a los médicos y a tomar todas las medidas que dio el Ministerio de Salud.

“Escuchen lo que dicen las autoridades, hay que mantenerse aislados, no salgan de sus casas, tomen las medidas sanitarias necesarias”, volvió a insistir el compatriota.

Francia superó la barrera de los 8.000 fallecidos por coronavirus al registrar 8.078 muertes, de las cuales 5.889 se produjeron en hospitales y 2.189 en residencias de ancianos, según el Ministerio de Sanidad.