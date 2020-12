Paraguay supera los 100.000 casos confirmados de Covid-19

Con respecto a las 15 muertes incluidas en el reporte de este lunes, la cartera sanitaria señaló que se trata de 5 mujeres y 10 hombres, provenientes de Asunción, Central, Paraguarí, Caaguazú, Amambay y Concepción.

Además, precisó que 3 tenían entre 40 y 59 años y 12 eran mayores de 60 años. La cantidad total de fallecidos por esta enfermedad en el país llega así a 2.103.

Por otro lado, el informe ministerial indica que actualmente son 849 las personas internadas con cuadros de Covid-19, de las cuales 181 están en Terapia Intensiva.

Además, Salud informó sobre 914 nuevas recuperaciones de pacientes, con lo cual ya son 72.721 las personas que superaron la enfermedad en el país.

Ante el repunte de casos que se viene registrando y la llegada de las fiestas de fin de año, el Gobierno dispuso una serie de nuevas restricciones que entraron en vigor este lunes y buscan prevenir los focos de contagios.

“Yo creo que en este momento sí es importante tener restricciones porque estamos teniendo una mayor circulación del virus y alta contagiosidad y, más que sostener, deberíamos ser más claros en las restricciones porque de vuelta no estamos mandando el mensaje claro, y eso lo que nos preocupa”, expresó este lunes José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.

"No sabemos qué porcentaje de personas vamos a tener después de esto y no tenemos demasiadas formas de controlar, porque los controles no son estrictos. Pero sí sabemos que hay que buscar la forma de evitar contagios porque en este momento el virus está concentrado en capital y Central y, si se expande en el interior, va a ser mucho más difícil de controlar", añadió el profesional, al tiempo de criticar la poca claridad que tuvo el Gobierno a la hora de comunicar a la ciudadanía sobre las nuevas restricciones.