Para el abogado de la UIP “no existe lucha contra el contrabando en CDE”

El gremio presentó tres denuncias en los últimos dos años, a través de la Policía Nacional, ante el Ministerio Público, para la investigación y el castigo a los esquemas de contrabando que perjudican a los industriales de nuestro país, pero al final optaron por dejar de denunciar los casos, porque en todos ellos el entonces fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Contrabando, Humberto Rosetti, decidió no investigar las denuncias.

Así afirmó Cuevas, quien sostiene que ahora están buscando otras alternativas ante la Fiscalía General del Estado para que fiscales de la capital del país puedan intervenir en las denuncias que pretendan formular sobre casos de contrabando. “Denunciamos contrabando, pero allí no existe lucha contra el contrabando. Los fiscales solo actúan cuando son convidados por los funcionarios aduaneros en los casos de flagrancia, porque están obligados a intervenir”, dijo Cuevas.

El abogado sostiene que no hay ningún caso elevado a juicio oral y que los fiscales no aplicaron la modificación del código aduanero contra los delincuentes en el sentido de que los hechos como contrabando de pollo, huevos y fruto hortícolas son crímenes.

Estos productos ingresan del Brasil y la Argentina y existirían 20 puntos de contrabando en la frontera al Alto Paraná, de acuerdo con lo que había señalado Rodrigo Alderete, referente de Avipar, que también se quejó de la inacción de las autoridades de la Fiscalía, la Policía, Aduanas, el Senave, el Senacsa y la Marina. “La Aduana a través de sus dependencias tiene como 100 casos en los que dieron intervención al Ministerio Público, pero no hay resultados. Son causas abiertas sobre contrabando, en las que todos los imputados tienen medidas alternativas, eso es cobro de guaraníes y una salida procesal”, relató.

Se presentaron denuncias sobre comercios que operan con pollos introducidos al país de contrabando desde el Brasil, presentadas a principios del año 2018, que no fueron investigadas porque simplemente el fiscal no quiso hacerlo, de acuerdo con la versión de Cuevas. “A fines del año 2019, presentamos dos denuncias sobre contrabando de calzados, también decidió no investigarlo. Lastimosamente ahora parece ser que tiene más poder este señor (Humberto Rosetti). Este señor y todos los fiscales de Ciudad del Este no gozan de nuestra confianza. Ahora menos. No tiene sentido hacer denuncias de contrabando”, agregó.

Al respecto, señaló que esperaban que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, pudiera más adelante ver alternativas para que las denuncias realizadas por los afectados por el contrabando puedan ser investigadas y que los involucrados sean enviados a prisión por el crimen. “No sé si la fiscala general, Sandra Quiñónez, responderá por ellos”, dijo finalmente. El actual fiscal adjunto Humberto Rosetti había señalado que no se habían realizado intervenciones en el Mercado de Abasto porque el Ministerio Público no tenía logística en ese momento para las diligencias solicitadas por la UIP.