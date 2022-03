Papa Francisco: "Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado"

“Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como Comunidad de Naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes”, expresó el Papa, como parte de la oración de consagración, realizada frente a la imagen de la Inmaculada, en la Basílica.

Vista parcial del interior de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en donde el Papa Francisco presidió un rito penitencial y la consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de la Virgen María.

Foto: EFE