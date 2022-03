"En nuestro hospital no hay una unidad de cuidados intensivos para niños. Cuando Axel entró en crisis, los doctores se desesperaron porque no había nada para hacer con él. La Seme declaró cama cero para niños en Paraguay. No había en ningún lado equipos; equipo médico humano tenemos, pero no tenemos respirador neonatal pediátrico", reclamó a gritos el padre, ante la atenta mirada del presidente de la República.

Reclamo de un padre en Caaguazú

El papá mencionó que adquirió un respirador para prolongar más la vida de su hijo por 93 millones de guaraníes que no pudo conseguir del Estado. Se comprometió a entregar ese respirador al Hospital Regional de Coronel Oviedo para salvar la vida de otros niños, informó el periodista Robert Figueredo, de Última Hora.

Lea más: Falleció Axel, el niño con AME

"¿Sabés de dónde conseguí la plata para comprar esto? Gracias al apoyo de los ovetenses, que me ayudaron con polladas, partidos kure, sorteos", contó el hombre, para ser aplaudido por el público del acto.

Posteriormente, Duarte Frutos, quien seguía en el podio a la espera de continuar su discurso, intentó interrumpir a Aníbal Rojas. "Muy bien", expresó el titular de la binacional tratando de retomar la palabra, pero el padre de Axel continuó su reclamo.

Nota relacionada: Padres sortean sus bienes para conseguir la cura de AME a su hijo de 1 año

"Yo me fui a suplicarle al ministro, a implorarle por medicación, por poco ndañesúi chupe, araha ahechuka chupe la che ra'y, ¿y sabés qué me respondió? 'Mirá, señor, un deseo de un padre para mí no es nada, a mí me sirve un criterio médico'", contó el hombre, casi al punto de llorar.

En febrero pasado, Axel Alejandro Rojas, el niño de apenas un año de vida que padecía de atrofia muscular espinal (AME) tipo 1, falleció debido a la enfermedad. Su caso llegó a ser muy sonado debido a la campaña "Todos por Axel", que buscaba recaudar fondos para la compra de Zolgensma, la cura definitiva de la enfermedad que cuesta USD 2,1 millones.