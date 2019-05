Ante la situación que hoy le toca vivir, pidió medidas estrictas de seguridad y la destitución del director del centro penitenciario, Carlos Fretes.

“A medida que el orden retorne a esa cárcel y Fretes ya no sea el director del penal, yo voy a evaluar volver a mi casa. Aunque ya no con la misma tranquilidad”, fue lo que expresó en contacto con Monumental 1080 AM.

Última Hora intentó comunicarse con el director del penal, pero el número de teléfono con terminación 669 da apagado. De acuerdo a las informaciones facilitadas por el corresponsal Antonio Rolin, el funcionario se encuentra en Asunción.

Desde que fue alertado por el Ministerio del Interior, Luis Felipe Villamayor está escondido, pero con la esperanza de retornar a su casa.

Este martes, en ausencia de Fretes, el fiscal Enrique Díaz, quien también está bajo amenazas, realizó varios allanamientos y se logró incautar 36 teléfonos celulares de alta gama.

Que los reclusos posean medios para comunicarse les facilita planear este tipo de hechos."¿Me van a decir que Carlos Fretes no sabía de los 36 teléfonos?", se preguntó con cierta indignación el ex diputado.

Según los datos que él maneja, René Hofstetter está queriendo ganar una lugar dentro del PCC. Este sería el principal motivo de la amenaza contra Luis Felipe Villamayor y del fiscal de la causa.

René fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de su hijo Alex Villamayor.

"El temor que tengo es dejar desamparados a mis otros hijos"

A través de un video de más de cinco minutos publicado en su cuenta de Facebook, el abogado detalló que las demás personas que, supuestamente, desean acabar con su vida son Michael Hofstetter y Cristina Hofstetter, padres de René.

En diálogo con la emisora radial, confesó que no le teme a la muerte, pero que sí le preocupa su familia.

"No le tengo miedo a la muerte, sé que ese es el camino para volver a ver a mi hijo Alex. El temor que tengo es dejar desamparados a mis otros hijos", agregó Villamayor, quien en las elecciones del 2018 fue candidato a diputado por Central desde la concertación Unámonos.

No logró ser elegido y luego se postuló para el cargo de fiscal general del Estado, pero finalmente fue Sandra Quiñónez quien asumió la titularidad del Ministerio Público.

Los intermediarios que iban a contratar a sicarios

Los intermediarios que iban a contratar a los sicarios para atentar contra el abogado fueron los brasileños Oziel Rizzo De Sá, alias El padrino, y Carlos Henrique Silva Candido Tavares, más conocido como Faixa.

Ambos ya fueron expulsados del país este lunes y puestos a disposición de la Justicia brasileña. De hecho, sobre ellos pesaban órdenes de captura en el vecino país.

Más del caso Alex Villamayor

El crimen del joven Alex ocurrió en el establecimiento propiedad de la familia Hofstetter, en el distrito de Obligado, Departamento de Itapúa, cuando los jóvenes habían ido a pasar un fin de semana.

Según la investigación, René Hofstetter discutió con Alex Villamayor y lo golpeó en el rostro, para luego efectuar un disparo en la cabeza de la víctima con un revólver calibre 38, causándole la muerte.

Ante la situación, el capataz Mathias Wilbs cambió la escena del crimen y colocó otra arma de fuego en la mano izquierda de la víctima fatal, con el fin de que queden selladas las huellas y el caso quede como un suicidio.

Primeramente, el caso fue caratulado como suicidio; pero un informe pericial reveló que se trató de un homicidio. Además de René, el capataz Mathias Wilbs fue condenado a dos años y 10 meses por obstrucción de la persecución penal.

Pero, además, el padre del joven condenado, Michael Hofstetter, tiene orden de captura internacional por violación a la ley de armas, ya que el revólver utilizado para el crimen es su propiedad.