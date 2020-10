Padrastro de niña desaparecida se negó a someterse a prueba de ADN

El abogado Max Narváez explicó que la toma de muestras no tiene nada que ver con los casos en los que se le investiga, por violación del deber del cuidado y abandono, y pornografía infantil.

“La prueba de ADN no tiene sentido porque él no es el padre, no es pariente, no hay forma de decir que se quieran comparar las muestras, no tiene sentido”, alegó.

Sostuvo que está demostrado que los fiscales del caso no son competentes para encontrar a la niña, que ya lleva con paradero desconocido seis meses, informó a Telefuturo.

“Son diligencias que tiene la Fiscalía porque ya no sabe qué hacer, porque realmente resultaron inútiles, hasta ahora la niña no es encontrada ni se sabe el paradero. No tiene sentido, porque la desaparición de la niña es una cosa y los delitos del deber del cuidado y abandono, y el otro delito no tiene nada que ver con sangre ni cuestiones de genética”, aclaró.

El ciudadano alemán, posteriormente, fue derivado hasta la sede del Ministerio Público de Emboscada para su declaración indagatoria por el caso de pornografía infantil, junto con su abogado. Los mismos fueron recibidos a huevazos por vecinos de la zona que se organizaron para manifestarse en contra del padrastro.

Según el abogado, su cliente manifestó que tiene la intención de declarar y sostiene que la Fiscalía no tiene ningún elemento en su contra.

La víctima desapareció el 15 de abril pasado en la quinta de su padrastro, ubicada en la ciudad de Emboscada, Departamento de Cordillera.

Los nombres de la niña, de su madre y del padrastro se omiten en cumplimiento con el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a menores en condición de víctimas o victimarios.