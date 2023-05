Según la víctima, identificada como Hugo Matías Benítez Franco, uno de ellos descendió del biciclo, preguntó por el joven y, sin mediar palabras, abrió fuego contra él, informó Telefuturo.

Afortunadamente, Benítez Franco pudo reaccionar a tiempo y logró refugiarse en el interior de su casa. El joven salió ileso del ataque. En total, el sicario efectuó cinco disparos de arma de fuego.

Se registró un intento de asesinato contra un joven, en el barrio San Roque de la ciudad de Lambaré. Según la víctima, dos hombres preguntaron por el mismo y luego directamente lo atacaron.



Tras lo ocurrido, los dos hombres se dieron a la fuga. Hasta el momento, ninguno pudo ser identificado, ya que tenían el rostro cubierto. Todo ocurrió durante la noche del martes.

Se desconoce el trasfondo del hecho y los investigadores están en plena tarea investigativa.

El comisario Édgar Vera, jefe de la Comisaría 16 San Isidro, explicó que personal de Criminalística ya fue hasta la vivienda y encontró rastros de plomo por la pared de la casa y por un árbol.

"Evidentemente esta persona recibió la visita de dos sujetos a bordo de una motocicleta, uno de ellos bajó y preguntó por Matías. Él sale a recibirlos pensando que se trataba de amigos y ahí comienzan a dispararle, pero fallaron. La víctima logró esconderse", puntualizó el jefe policial.

La víctima dijo a los investigadores que no tiene enemigos y que puso la casa en venta, pero duda de que el ataque sea por ese motivo. También, señaló que tiene una novia cuya ex pareja se encuentra recluido en la cárcel de Tacumbú.

Otro hecho en J. Augusto Saldívar

Un abogado fue víctima de un presunto intento de sicariato alrededor de las 20:00 del pasado martes 16 de mayo cuando se encontraba en compañía de sus familiares en su vivienda, ubicada en la ciudad de J. Augusto Saldívar, Departamento Central.

El hombre relató que todo comenzó cuando un familiar suyo había llegado a la casa, cerró el portón y se dirigió a su dormitorio, pero repentinamente fue encañonado con un arma de fuego por un desconocido que tenía un pasamontañas y guantes.

Al percatarse de que no era el objetivo, el delincuente le preguntó por el abogado, a lo que el familiar le contestó que se encontraba en su dormitorio. El presunto sicario le exigió que lo llevara hasta esa zona y que hiciera que la víctima abriese la puerta.

“Entonces, él (el familiar) me habló en guaraní y me dijo que le abra, me acerqué, no le abrí en principio, pero me volvió a decir que le abra y me habló medio gritando. Eso me extrañó porque es una persona muy tranquila, por eso abrí la puerta solo un poco, 10 centímetros, y ahí ya me jugó el primer disparo que me agarró de refilón en la cabeza”, relató el afectado.

Detalló que, como la puerta se desbloquea solo con un código y como había vuelto a cerrar rápidamente, el sospechoso comenzó a patear, pero como no podía abrirla, comenzó a disparar un total de nueve veces.

Luego, mencionó que el hombre aparentemente pensó que él se quedó sosteniendo la puerta por detrás, por lo que disparó repetidamente en el medio, a fin de que las balas lleguen a varias partes de su cuerpo, tras lo cual se dio a la fuga.