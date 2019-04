Otra causa de Fernández Lippmann va a juicio oral

El juez Julián López elevó este jueves a juicio oral la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ( JEM ) Raúl Fernández Lippmann, según confirmó la fiscala Victoria Acuña a Última Hora.

La audiencia preliminar, que se llevó a cabo durante esta jornada, había sido suspendida a fines de marzo.

Es la segunda causa que tiene el ex secretario del ex senador colorado Óscar González Daher. La otra es por los audios filtrados del JEM, en la que no solo está acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sino también por tráfico de influencias.

Nota relacionada: Fernández Lippmann, sin preliminar por el caso enriquecimiento

Pero la causa se encuentra trabada por apelaciones en el Tribunal de Alzada. Por el caso de los audios filtrados, el entonces legislador González Daher fue destituido en el Senado en diciembre del 2017. Fue la primera vez desde la caída de la dictadura que se aplicó el artículo 201 de la Constitución Nacional, que se refiere a la pérdida de investidura.

Sin embargo, ingresó nuevamente a la Cámara Alta en las elecciones generales del 2018, pero se vio forzado a renunciar por la presión ciudadana en agosto de ese mismo año. El ex legislador fue imputado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, junto a su hijo Óscar González Chaves.