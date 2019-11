Así lo señaló el senador del Frente Guasu, Jorge Querey, quien refirió -en entrevista concedida a NPY- cuáles fueron las aristas principales que desencadenan en la dispocisión judicial desde el vecino país.

“En primer lugar, (está) la delación premiada del señor Lúcio Funaro con respecto a relaciones comerciales y financieras entre Dario Messer y el ex presidente Cartes, que no sabía si era de manera ostensiva o secreta, que se encuentra en el documento conclusivo de la Comisión”, afirmó.

“El segundo elemento es la investigación que hace la Comisión Bicameral en el Paraguay, hacen referencia a la documentación que ahí obra. Y en tercer lugar, se hace referencia a una investigación independiente de presuntos vínculos comerciales en conjunto y colaboración en el ocultamiento de Dario Messer”, sostuvo el senador.

Querey indicó que, de igual manera, esperan el informe oficial por parte del Ministerio Público del Brasil y la Policía Federal del Brasil.

Con respecto a un ocultamiento de Messer en el país, el senador manifestó que la CBI no llegó a comprobar esta situación.

“No me consta, no tenemos una documentación, lo que si se tenemos es lo manifestado por el ex ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor de que Messer se movía y salía del país. Más elementos de una complicidad no tenemos”, afirmó.

“Lo que sí me llama la atención es que teniendo el Ministerio Público acceso a esta información e incluso el Ministerio del Interior no se formuló una imputación. No existe juicio contra Dario Messer y los involucrados por lo que todos los bienes deberán a ir al Brasil, porque no tenemos nada que reclamar nosotros”, aseveró.

Explicó que por convenios internacionales, en casos de lavado de dinero, la Justicia de cada país puede solicitar la remisión de los bienes involucrados.

Aclaró que con la investigación la CBI se documentó que el esquema de Messer movía unos USD 41 millones, mientras que los fiscales internacionales hablaban de USD 100 millones solo en Paraguay.

El integrante de la CBI reconoció que el ex presidente es una persona "importante políticamente, financieramente y empresarialmente" por lo que se debe estudiar las situaciones que surjan en las próximas horas.

No obstante, señaló que corresponde que Cartes sea investigado por la sospecha de un hecho punible.

Sobre la versión manifestada por el senador Antonio Barrios, de que esta orden de captura es una cortina de humo para desviar la atención del caso de apuestas que involucra al presidente del Club Olimpia Marco Trovato, mencionó que sin documentos que avalen esta hipótesis no se puede afirmar este hecho.

A tempranas horas de este martes el juez de Brasil, Marcelo Bretas, de la Corte Federal de Río de Janeiro, ordenó de prisión preventiva contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes, quien es sospechoso de ser cómplice de Darío Messer, considerado el "cambista de los cambistas" en el caso Lava Jato.