Oposición reconoce combate a narcos en el actual Gobierno

No obstante, para Alegre, el déficit es que el Gobierno no tiene norte en materia energética. Para Llano, la reacción en la demanda de salud aún no se siente.

Para el presidente del principal partido de oposición, no cabe duda de que el principal puntal de este Gobierno es el combate al crimen organizado.

“Vemos como positiva la decisión desde el sector de Gobierno de combatir el crimen organizado, al narcotráfico y creo que hay avances positivos en esa materia”, señaló. Aún así dijo que no hay que soslayar el hecho acontecido en la Agrupación Especializada, donde se asesinó a la joven Lidia Meza.

CRÍTICA. Para Alegre, el tema energético es cuestionable si se parte de la base rentista y no desarrollista.

“Hay un déficit en materia energética y todo lo que refiere a esta materia se viene haciendo como se hizo hace sesenta años. Seguimos con la mentalidad rentista siempre pensando vender o cediendo nuestra energía a los vecinos. Y no estamos pensando la energía desde un punto de vista desarrollista”, apuntó.

Para el senador Llano, también el tema del combate al crimen organizado es un acierto, pero en salud aún se deben mostrar avances. “Es un acierto la extradición y expulsión del país de uno de los jefes narcotraficantes más importantes de la región como lo es Marcelo Pinheiro, alias ”, dijo. Espera mayores avances luego de este primer trimestre en algunas carteras de Estado, “como en el Ministerio de Salud Pública”. “Veo que no hay una respuesta rápida por parte de sus autoridades”, añadió y dijo que la gestión de Marito en hacer rodar cabezas en Educación fue acertada.