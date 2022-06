Oposición de Bolivia acudirá a la Justicia internacional

La oposición boliviana acudirá a instancias internacionales y convocará manifestaciones contra la condena de 10 años de prisión dictada contra la ex presidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez, por la toma irregular del mando tras la renuncia de Evo Morales (2019).

“Se va a apelar y también se va a ir por la vía internacional”, declaró Carolina Rivera, hija de la ex mandataria, a la emisora Panamericana. Una de esas instancias sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo. Rivera aseguró que “en Bolivia no hay justicia. El Órgano de justicia está sometido al poder político. No se puede acudir a ninguna instancia del Estado porque todas están tomadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS)”, partido oficialista. “Estamos tomando una serie de acciones en la calle y a nivel internacional”, principalmente de la UE, la ONU y la OEA, adelantó Manuel Morales, del opositor Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).