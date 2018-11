Ómnibus chatarras que van al Sur ponen en riesgo a los pasajeros

Es un caso que pudo ser fotografiado, pero a diario se observan estos deterioros en ruta de ómnibus que van hacia Misiones e Itapúa, que no son retratados y que perjudican a numerosos usuarios, refieren los denunciantes.

La imagen del bus de la empresa de transporte del que se desprendió la rueda recorrió las redes, y a partir de esa difusión hubo una lluvia de quejas de usuarios sobre lo que consideran un pésimo servicio de transporte público que se brinda en el trayecto Asunción–Paraguarí–Misiones–Itapúa.

Prácticamente todas las empresas permisionarias de la Dinatrán, que circulan por ruta 1 rumbo a Itapúa y Misiones, fueron cuestionadas en el Facebook tras conocerse la situación que pasó el bus de Flecha de Oro.

“El ómnibus al que le salió la rueda trasera no originó una historia que lamentar porque ocurrió al alcanzar el ex peaje de Villa Florida y el conductor no llevaba mucha velocidad”, indicó un usuario que suministró la información del peligroso percance.

Vida útil. En la foto se observa que por la identificación del colectivo, el vehículo data de 1995, es decir, tiene 23 años de antigüedad, y por normativa de la Dinatrán estos ómnibus del interior pueden circular hasta con 30 años de vida útil.

Cuando el Consejo de la Dinatrán tiempo atrás fijó la vida de útil en 30 años originó cuestionamientos ciudadanos porque se consideraba que se arriesga la vida de pasajeros. En cambio, el Viceministerio de Transporte fijó la vida útil máxima para buses de la Gran Asunción en 20 años.

BOMBA DE TIEMPO. El ciudadano Gerardo Giménez señaló que “estos buses son bombas de tiempo, tienen que estar fuera de circulación. Vergüenza lo que son”.

Otro pasajero, Estanislao González, comentó que cuando utilizó el servicio de la empresa Mariscal López salió de Asunción a las 11.30 y llegó a la zona de Misiones a las 18.30, por la lentitud con que circulaba el bus chatarra.

Las quejas por el mal estado de los ómnibus públicos y que quedan varados por el camino fueron reiterativas en las redes sociales.

De “horrible” calificó David Del Puerto el servicio de la empresa Alborada, y agregó que “son lentos y sus buses dan mucho que desear”.

Otra pasajera, Tere Galeano, señaló que están “en pésimo estado todos los buses; una pena ¡y lo peor es que te tratan mal! Y además quieren que vayas como un animal, todo apretado”.

Sin mejoría. Santiago Caballero, docente universitario que durante dos décadas viajó desde Asunción a Encarnación, para cumplir con cátedras en la UCA , relató a ÚH: “En esos 20 años de viajar en los ómnibus hacia el Sur del país nunca vi una mejoría en el servicio de las empresas que llegué a utilizar. Al contrario, fue empeorando el servicio. Hay una orfandad terrible para el pasajero. Estas empresas de transporte hacen lo que quieren del pasajero”, apuntó Caballero.

Renovación urgente. Juan José Vidal, director de la Dinatrán, entidad reguladora de ómnibus de corta, media y larga distancias, indicó que no tienen denuncias del hecho sucedido con Flecha de Oro para adoptar las medidas del caso; tampoco tienen quejas del servicio hacia el Sur en las plataformas digitales de la entidad.

Señaló que este mes se reunió en Itapúa con transportistas de empresas del sector Sur y les habló de la necesidad imperiosa de renovar la flota, para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios.