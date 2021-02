Se trata de la nutricionista Rossana Caballero, esposa del concejal de San Lorenzo Freddy Franco, hijo del ex presidente de la República, Federico Franco . La profesional fue criticada en las redes sociales luego de haber recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Al respecto, Caballero comentó que trabaja en el Hospital General de San Lorenzo (Calle'i) como nutricionista, específicamente con pacientes internados con Covid-19, en el área de Terapia Intensiva de adultos. También, manifestó que trabaja como apoyo del personal de blanco.

"Hace como 8 años que está habilitada la Terapia y, desde ese entonces, estoy como apoyo del personal de blanco y otros profesionales más", contó la profesional y añadió que el viernes pasado cargó sus datos en la plataforma para las vacunaciones del Ministerio de Salud.

En otro momento, aseguró que su vacunación no tiene ningún vínculo político y que ella realizó todos los pasos correspondientes, al igual que sus compañeros, para recibir la primera dosis de la vacuna.

En la primera etapa, que inició este lunes, serán vacunados el personal de salud, según el nivel de exposición y la preinscripción. Hace unos días el país recibió 4.000 dosis del primer lote de la vacuna Sputnik V, contra el coronavirus.

"Realmente fueron tristes las críticas, pero estoy acostumbrada a que me quieran molestar por ese lado y me olvidé que estamos entrando en épocas de campaña política. Alcé mi foto feliz y esperanzada por la vacuna, no pensé que a tanta gente le iba a molestar", prosiguió en contacto con radio Ñanduti.

Además, aseguró que su suegro (Federico Franco) ni siquiera sabía que ya fue inoculada y que se enteró por las repercusiones en las redes sociales. "La carga viral es alta en Terapia y todos estamos expuestos de la misma manera. Todos tenemos el mismo grado de exposición", expresó.

Contó que ella da indicaciones para la nutrición de los pacientes internados. "Si el paciente está intubado, es nutrición por sonda enfasogastriga, entonces, hago las indicaciones. Con los pacientes despiertos, paso junto a ellos, les acerco los alimentos y les ayudo", especificó.

El plan de vacunación contempla inmunizar al 30% de la población, poco más de 2 millones de personas, en situación de riesgo. En las últimas horas se confirmaron 987 nuevos contagios de coronavirus y 20 nuevas muertes por la enfermedad.