Nuevo CD de Adrián Benegas

El músico paraguayo Adrián Benegas presentará su disco debut como solista titulado The Revenant, grabado por el sello alemán Pride & Joy Music. El lanzamiento oficial del material discográfico será el 15 de noviembre, mientras que el primer corte promocional, Servants of the death, en colaboración con Ralf Scheepers, al igual que el videoclip del tema, ya se encuentra disponible en YouTube.