“No hay paquetes de courier retenidos”

El titular de Aduanas, Julio Fernández, aseguró que en los depósitos del aeropuerto Silvio Pettirossi ya no tienen cargas via courier retenidas, salvo el de productos que deben tener control de Salud o licencias del Ministerio de Industria y Comercio.

Subrayó que las retenciones ya no existen y que las mismas se están haciendo en Miami, Estados Unidos. “De ahí no están viniendo porque hay mercaderías que tienen que adecuarse a la legislación. Si vienen como courier se tramitan rápido”, aseveró.

Insistió en que no hay carga varada vía courier salvo que sean medicamentos o productos que requieran licencia. “Ropa no creo que haya nada, pero igual cuando fui a varios depósitos del aeropuerto no vi casi nada. Si hay cargas, esas están paradas en Miami. De productos hasta cien dólares no hay nada en depósito y de eso hace mucho", indicó.

El administrador del Silvio Pettirossi, Aníbal Pérez, confirmó a ÚH lo señalado por Fernández. “Así como vienen, las mercaderías courier están saliendo. Los productos que son hasta cien dólares y también un monto mayor que vienen vía courier están saliendo”, recalcó. Reiteró que ya no hay problemas de despacho de los productos que vienen vía courier, todo está más ágil y no saben de dónde salen las informaciones que aparecen en las redes que dicen lo contrario.

“La situación es como lo señaló el director de Aduanas. Probablemente como él explicó, las mercaderías estarían retenidas en origen y tendrán motivos por los cuales no están aún enviando”, dijo.

Mientras las autoridades sostienen que ya está solucionado el problema que se había suscitado con el control de los productos vía courier, ahora surgió otro conflicto a partir de la presentación del proyecto de modificación del Código Aduanero que plantea subir de 100 a 500 dólares la compra vía online, régimen al cual se aplica solo el 13% de IVA casual.