Nicanor afirma que grupos manipulan y tergiversan hechos

“Es cierto, la democracia está atravesada constantemente por antagonismos fuertes, por intereses mezquinos que se cruzan y se enfrentan; pero ese signo propio de la democracia no autoriza ni puede validar la irracionalidad ni las interpretaciones torcidas, para provocar hechos políticos que finalmente responden a posiciones sectarias, a demandas desaforadas de poder”, manifestó.

Sostuvo que el poder público en democracia se logra trabajando en las urnas, ganando la adhesión de la gente, construyendo identidad con un proyecto histórico emancipatorio.

“El poder no se gana en la democracia por los caminos tramposos, ni en las interpretaciones que manipulan la realidad, los hechos, y buscan la adhesión por los caminos de la mentira, del engaño. Estoy seguro de que seguiremos caminando, construyendo y articulando esperanzas todos integrados en una responsabilidad colectiva, convencidos de la autenticidad de los esfuerzos y de las luchas de este Gobierno”, expresó. Agregó: “Hoy tenemos que apostar a la democracia, a la libertad, no al asalto al poder, no a la manipulación de las masas tergiversando los hechos para alzarse con el control del Estado”.