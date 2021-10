El liberal Eduardo Nakayama , quien perdió las elecciones para ocupar la intendencia de Asunción contra Óscar Nenecho Rodríguez, expresó este lunes a Monumental 1080 AM que desde su equipo no adoptaron la campaña de #ANRNuncaMás, que se generó en las redes sociales e hicieron suya diferentes actores políticos, ya que sabían lo contraproducente que podía ser, pero que mucha gente de distintos sectores la utilizó.

“Evidentemente, por el resultado que se vio ayer, no solo en Asunción sino a nivel país, podemos concluir que es una pésima estrategia. Nosotros sabíamos eso, lamentablemente no podíamos pedirle a todo el mundo que no la utilice, pero nosotros en nuestra campaña no la utilizamos”, remarcó.

Asimismo, dijo que un año atrás nadie sabía quién era Eduardo Nakayama y que arañaron el trofeo, aunque lógicamente habrá cosas que evaluar.

El liberal mencionó que previo a las elecciones se tenía un 15% de indecisos y que lograron convencer a parte de ellos. Esto, evaluando el discurso más agresivo que utilizó durante las últimas semanas y las estrategias que se tomaron de mostrarlo menos serio o intelectual.

“Nosotros ganamos gran parte de esos indecisos y logramos subir, nuestro principal adversario no era siquiera Nenecho, era el desconocimiento que la gente tenía de Nakayama. Hace un año solo el 20% de los asuncenos sabían quién era Nakayama, eso no es nada, eso no te sirve para ganar una elección”, manifestó.

De igual manera, afirmó que se encuentra contento, más allá de la derrota, y que es difícil enfrentar a una estructura grande como es el Partido Colorado.

Sobre el punto, detalló que históricamente la Asociación Nacional Republicana (ANR) no superaba la cantidad de votos que obtenía en las internas, con la suma de votos de todos los candidatos, pero que esta vez sí lo hizo.

Entre otras cosas, Nakayama criticó a las encuestas que lo daban 20 puntos abajo, pero que solo terminó 5% por debajo de Nenecho.

Finalmente, sostuvo que seguirá en la política y que no es de correr de las batallas, a la vez de mencionar que aún se debe investigar a Rodríguez por las compras que realizó durante su gestión al frente de la Comuna.