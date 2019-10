Músicos caacupeños denuncian cierre irregular de clases de violín

"Como jóvenes artistas es nuestro compromiso informar a la ciudadanía que la escuela de violín fue clausurada sin dar explicación alguna a los treinta alumnos ni a profesores, quienes encontraron sus aulas cerradas cuando se disponían a tomar sus clases", expresa el comunicado.

También reclaman la desaparición de instrumentos musicales donados por diversos organismos en los 15 años de vida de la escuela de música y responsabilizan a la actual administración comunal, a cargo del intendente Diego Armando Riveros.

Otra de las principales denuncias es la transformación de los espacios públicos en oficinas administrativas. "Nuestras autoridades convirtieron nuestros pocos espacios públicos en oficinas administrativas, como ejemplo podemos citar a la única biblioteca pública de Caacupé, que actualmente la ocupan escritorios de funcionarios municipales", detalla la queja.

Asimismo denuncian atrasos en el pago de salarios a ex profesores del Instituto Municipal de Arte (IMA) por hasta tres meses y agregan que además "fueron sometidos a contratos laborales poco claros, cuyas copias no fueron entregadas a los contratados".

Al final de la nota, protestan la falta de una sala de ensayo para La Orquesta de Cámara. "Mientras la Orquesta de Cámara no cuenta con una sala de ensayo fija. La Dirección de Cultura alberga en sus instalaciones a la Escuela de Modelaje JetSet Models IMA, en cooperación con una agencia de modelos, lo cual celebramos por brindar un nuevo espacio a la ciudadanía para el aprendizaje y recreación, pero creemos que también las escuelas de arte promueven valores dignos del apoyo institucional de la Municipalidad de Caacupé", lamentan los artistas.

"Las escuelas no están cerradas"

Perla Chaparro, directora del Instituto Municipal de Arte, en comunicación con Última Hora manifestó que las inscripciones se abrieron para estas clases, pero que no se llegó a la cantidad de alumnos que se requiere para abrir una cátedra. "Las inscripciones se cierran a fines de marzo, como no tuvimos mucha gente para violín, extendimos hasta abril. Volvimos a comunicar la decisión, pero aun así no se llegó a la cantidad", argumentó.

Además, la directora explicó que sin la cantidad estipulada de alumnos, no se puede cubrir el salario de los profesores. "Parte de los sueldos de los maestros tenemos que solventar de las mensualidades. Mínimamente se necesitan 15 alumnos por materia para poder cubrir los gastos", especificó.

Aclaró que para violín se inscribieron solo siete alumnos, mientras que en materias como danza y taekwondo llegaron a 135 y 88, respectivamente. Explicó también que en febrero volverán a abrir las inscripciones y que ahora ya no es posible porque "el Ministerio nos da un tiempo para presentar planillas. También hay exámenes como cualquier otra institución académica", agregó Chaparro.

Con relación a la escuela de modelaje, la directora declaró que "no es parte del Instituto Municipal de Arte. Sí como Municipalidad damos oportunidad a otras áreas que la gente joven necesita, pero solo se le presta el local en horarios que la escuela no utiliza. No forma parte del Instituto".

La Orquesta de Cámara, en pausa

Según expresó la directora, la Orquesta de Cámara ya había desaparecido durante la administración anterior. "Hay un grupo juvenil de tres personas, pero no alcanza para solventar. Estamos con un proyecto de adquisición de instrumentos para formar de nuevo la Orquesta", explicó.

Respecto al uso de la biblioteca pública como oficina administrativa, Chaparro negó de manera rotunda. "Solo un pequeño espacio entre la biblioteca y la escuela de danza está siendo utilizada como oficina del área de medioambiente y agricultura, que está en proyecto de reubicación. Es provisorio", indicó.

Mencionó también que se encuentran en un proyecto con Yacyretá, el cual consiste en la remodelación del teatro y del Instituto Municipal de Arte. "El local se va a agrandar y remodelar", afirmó.

Vehículos seguros

Sobre la exposición de artistas durante los viajes, la directora fue categórica. "La Municipalidad está ofrendando vehículos nuevos para el traslado, justamente para enfrentar la situación de llevar artistas en un vehículo que no sea el adecuado. Hace dos meses se adquirió una furgoneta y dos camionetas exclusivas para el Instituto Municipal de Arte", señaló.

No obstante, reconoció que anteriormente faltaban vehículos, pero siempre contaron con la ayuda de los padres y maestros, y que ahora "la Municipalidad nos alquila un colectivo si es necesario".

Los atrasos salariales sí existen

Perla Chaparro dijo ser parte del grupo con atrasos salariales, pero aclaró que "no es de esta administración" y que no se pudo cumplir con la deuda porque "no teníamos contrato". "Ya están las denuncias correspondientes, pero hasta ahora no tuvimos respuesta", detalló al respecto.

De todas formas, admitió que como Municipalidad hay atrasos en los pagos. "No estamos cobrando al día, pero la actual administración sí cumple. Se ponen al día de acuerdo con la recaudación. La mitad del sueldo se junta de la mensualidad y la otra mitad responde la Municipalidad. Hay retrasos, pero ninguno de los docentes queda sin cobrar", añadió.

También dio su opinión sobre la denuncia realizada por la profesora. "No comparto su publicación. No es el momento para este tipo de reclamos. ¿Por qué no lo hizo en marzo? Se pudo haber acercado y ayudar a los alumnos a que se inscriban para que no se suspendan las clases", afirmó.

"Me sorprende mucho el comunicado y hasta me parece irresponsable. No hay alumnos ni profesores expulsados de la institución. Nadie es nombrado, todos somos contratados por el periodo que necesita la escuela. Hay muchas incoherencias en ese comunicado", sentenció.