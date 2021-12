Como medida de fuerza decidió encadenarse desde la mañana de este jueves frente al Palacio de Justicia.

Advirtió que si el papá no cumple lo más pronto posible con la manutención pendiente recurrirá a medidas más drásticas, teniendo en cuenta que el incumplimiento se podría dilatar por las fiestas de fin de año y la feria judicial. "No voy a esperar que mis hijos pasen sin nada, además tengo una orden de desalojo", mencionó.

"Voy a hacer una huelga de hambre si no me hacen caso, o me voy crucificar (...). Exijo que se me deposite el importe de los meses pendientes todo junto y que (el papá) haga un ofrecimiento sobre el pago retroactivo", apuntó la denunciante.

La madre inició una demanda de filiación contra el padre de sus hijos hace siete años. A los tres años del trámite salió positivo la prueba de ADN y desde entonces se determinó que la manutención fuera de G. 700.000 mensual, pero, según la mujer, el papá abonó solamente G. 400.000 por los dos hijos cada mes hasta hace tres meses.

De acuerdo con la denunciante, incluso ya cuenta con una medida cautelar de por medio dictada por la jueza de la Niñez y la Adolescencia María Luisa Bajac.

Asimismo, indicó que formuló la denuncia pertinente ante el Ministerio Público el 19 de octubre pasado, pero que en la jornada se enteró de que las partes tienen que ser llamadas a declarar, cuando se fue a preguntar sobre el avance de su caso.

"Así todo se dilata. La lentitud de la burocracia no le puede quitar más el derecho a mi hijos. ¿Cómo le vas a hacer esperar a un niño? El proceso judicial es demasiado lento y si vos le sacás el alimento de la boca es algo tan terrible", afirmó.

Reclamó en representación de sus hijos y de todos los niños cuyos padres no cumplen con la asistencia alimentaria.

Los nombres de las víctimas y los padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.