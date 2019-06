La paciente necesitaba con urgencia una cama para extender su esperanza de vida, pero ya fue tarde. Galeano tenía un problema cardíaco y un cuadro de neumonía y empeoró su salud, cuyo pronóstico ya era reservado.

El traslado se concretó alrededor de las 23.00 de este viernes, pero cerca de las 3.00 de la madrugada del sábado se confirmó su deceso.

El director del Hospital Regional de Paraguarí, César Benítez, explicó a Última Hora que la paciente estaba desde el 12 de junio en lista del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

Aclaró que el traslado no se realizó por la falta de camas para terapia intensiva. "No fue por la falta de ambulancia. Los hospitales públicos están colapsados y no hay lugar, sobre todo para terapia intensiva e intermedia", indicó.

Benítez explicó que, posteriormente, el pasado 19 de junio, la hermana de la mujer pidió no realizar ningún tipo de tratamiento invasivo como entubar, reanimar o trasladar a la paciente a terapia intensiva, según dejó constancia en un documento.

"No entendemos qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos una hoja firmada por esta familiar, que le acompañó, de no realizar ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, al día siguiente otro familiar fue a presentar un amparo para que se le traslade", indicó.

Hace cuatro días, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijo que se debe duplicar el presupuesto destinado para la cartera sanitaria, para paliar las carencias del sector. Una de ellas tiene que ver con la falta de camas para terapia intensiva.

En todo el país solo se cuenta con 300 unidades de terapia intensiva (UTI) y, como mínimo, se requieren de 600 camas. Ya son varios los recién nacidos y personas adultas que perdieron la vida en el país esperando este servicio.