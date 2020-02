Muere ex intendente de Laureles condenado por lesión de confianza

El ex intendente de Laureles Máximo Roberto Chávez Pasotti cumplía una condena de siete años en la cárcel de Misiones.

El ex intendente de Laureles Máximo Roberto Chávez Pasotti, de 57 años, murió alrededor de las 11.00 a causa de un infarto masivo del miocardio, según confirmó el médico forense Raúl Arrúa.

Chávez colapsó en su celda y fue llevado a la sanidad del centro penitenciario, de donde fue derivado hasta el Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones, en donde se confirmó su deceso, informó la periodista de Última Hora Vanessa Rodríguez.

El director de la Penitenciaría Regional de Misiones, Luis Guillermo Esquivel, comentó que el ahora fallecido cumplía una condena de siete años de cárcel por lesión de confianza.

Ex intendente con libertad ambulatoria

Por otra parte, desde este lunes, el ex intendente de Laureles Patricio Ignacio Fretes y sus colaboradores Élver Gustavo Barrios, ex secretario general de la Municipalidad, y Fabriciano Arrúa Maciel, ex encargado de Aseo Urbano, fueron beneficiados con libertad transitoria.

De lunes a viernes estarán en libertad y los sábados y domingos deben presentarse nuevamente a la Penitenciaría Regional de Misiones.

Las tres personas habían sido condenadas a siete años de cárcel por narcotráfico, luego de que en 2016 Barrios y Arrúa hayan sido sorprendidos cuando trasladaban 611 kilos de marihuana a bordo de una camioneta Nissan, propiedad de Fretes.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2016 en la localidad de Laureles, lugar denominado Cruce Desvío Tacuruty-Cerrito.