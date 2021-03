Los profesores llagaron hasta la Gobernación de Alto Paraná para exigir la postergación del retorno a clases.

El profesor Hugo Benítez, presidente de la AEDE, afirmó que de 142 instituciones, no más del 15% tuvieron clases este lunes en Ciudad del Este informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

"Las condiciones no están dadas, no tenemos elementos de bioseguridad. Acá en Ciudad del Este tenemos 18 instituciones sin agua, no cuentan con agua, y el agua es un elemento que tiene que tener la institución para que sea habilitada", reclamó.

Además, denunció que varios supervisores no respetan el protocolo permitiendo que el Comité Institucional habilite la institución.

"El director no es el ente rector para que se pueda habilitar una institución, tenemos nosotros el comité integrado por el director, docentes, padres y representante de alumnos, ese comité tiene que elevar el informe al comité regional, que está integrado por el supervisor administrativo y pedagógico, ellos son los encargados de habilitar", explicó.

Señaló que dentro de las instituciones habilitadas se encuentra la escuela Lady Natalia, que está sin techo. "Se recibe mucha presión que va a haber descuento y demás cosas y el ministro no se da cuenta que estamos en el mayor contagio del departamento y a nivel país", reclamó.

"Nos quieren llevar al matadero, no están dadas las condiciones, nosotros no estamos ajenos a trabajar, estamos predispuestos a trabajar en forma virtual y volver en presencial de forma gradual en cuanto se den las condiciones", finalizó.

La medida de fuerza se replicó en varios puntos del país. En Asunción, docentes aglutinados en la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) y la Unión Nacional de Educadores se movilizaron para exigir al Ministerio de Educación la reparación de instituciones educativas.

Asimismo, este lunes la FEP presentó un amparo judicial contra la disposición del Ministerio de Educación de regresar a las clases presenciales o semipresenciales este martes.

La judicialización del retorno a clases es para que cada docente pueda optar por regresar a las aulas o no, atendiendo a que el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta, amenazó con descontar el salario a los profesores que se ausenten.