Monseñor Valenzuela destaca papel de la Sagrada Familia

También dijo que “el apóstol Pablo dijo a los esposos: Como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de la misericordia entrañable de bondad, de humildad de dulzura, comprensión, sobrellévense mutuamente y perdónense cuando uno tenga algo en contra del otro. Enséñense unos a otros con toda sabiduría, corríjanse mutuamente, canten a Dios, denle gracias de corazón con salmos, himnos, y cánticos”.

“Queridos hermanos, de todos estos consejos me gustaría subrayar esto en particular: El Perdón recíproco, que nos hace mucha falta”, resaltó al tiempo de agregar que las virtudes de un matrimonio que ha logrado con éxito vivir unido por décadas, había sido que llevaron en práctica lo que había dicho San Pablo: “Que el enojo no les dure, hasta la puesta del sol y así hemos decidido no irnos nunca a la cama sin reconciliarnos, ya sea después de una pelea o de una discrepancia”, enfatizó monseñor.

“Mis queridos hermanos, la Nochebuena y la Navidad de este año fue marcada por el dolor de muchas familias, que perdieron a sus seres queridos en accidentes de tránsito y en crímenes que se registraron en varios puntos del país. Estos hechos nos llenan de profunda tristeza”, culminó. DB