“Minoristas deben esforzarse para generar confianza en el consumidor”

El experto alemán en retail Hermann Sievers será el principal disertante invitado de esta edición de la Expo Capasu, que se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, en la Conmebol. El especialista cuenta con una vasta experiencia en retail, trabajó durante más de una década en márketing y ventas en Unilever, Philip Morris y Nestlé antes de unirse al principal grupo minorista alemán de alimentos Edeka. Es orador habitual en conferencias internacionales y, en esta ocasión, disertará sobre (Venta minorista de alimentos en Europa: Descuentos).

–¿Cuál será el punto central de su presentación?

–El punto focal será la escena de la venta minorista de alimentos en Europa y, en particular, el desarrollo de grandes descuentos con enfoque en los líderes Lidl y Aldi. Ambos son empresas con sede en Alemania y empresas familiares que operan en 30 países europeos, en Estados Unidos y Australia. Incluso pertenecen a los siete principales minoristas de comestibles de todo el mundo. Explicaré los factores claves de su éxito.

–¿Qué evolución mostró el supermercadismo en los últimos años a nivel mundial?

–Gracias al impulso de Amazon, aumentó el comercio minorista de comestibles en línea en casi todo el mundo, pero en especial en Estados Unidos, Reino Unido y China. Además, las cadenas de descuento ganaron una participación de mercado superior a la media en países donde este formato minorista ya está presente. Además, se nota un gran crecimiento del comercio minorista moderno en los mercados emergentes (minorista moderno=supermercados/hipermercados), en contraste con los mercados callejeros o las tiendas familiares muy pequeñas. Por último, en la mayoría de los países occidentales, los minoristas entienden y administran la marca de su tienda como reales y, por tanto, tratan de distinguirlas de la competencia y hacerlas únicas. Un medio importante para lograr la singularidad son las marcas privadas (marca blanca), que ya generan 1/3 de la facturación total de comestibles en Europa.

–¿Qué aspectos deben tener en cuenta los comerciantes al exponer sus productos, para que los compradores tengan una experiencia de compra óptima?

–La calidad de los productos y servicios es la clave absoluta. Otra palabra clave es confianza: Los minoristas deben realizar todos los esfuerzos posibles para generar confianza, a fin de que los compradores puedan confiar en ellos. Es importante tener un orden fácil de entender en las tiendas para facilitar la orientación de los compradores en combinación con una colocación atractiva de productos. Los supermercados podrían apelar al deseo de los compradores de gastar menos al ofrecer paquetes de tamaños alternativos y promociones inteligentes.

–¿Qué tipo de recomendaciones o experiencias puede dejar a los dueños de supermercados paraguayos?

–Bueno, antes de dar recomendaciones específicas, debería aprender más sobre el mercado minorista paraguayo, pero los clientes en general buscan compras de valor, lo que significa que esperan un buen valor de los productos y servicios por el dinero que pagan. Quieren ser tratados con justicia. A los compradores no les gusta sentirse decepcionados por la menor calidad del producto en general y en particular por los alimentos frescos. ¡Y no subestime el valor de los empleados de la tienda! Son un factor clave para una experiencia de compra positiva, me refiero a su amabilidad y competencia. Creo que este último también está bien considerado por los minoristas paraguayos.

–¿Tiene conocimientos sobre los supermercados latinoamericanos en general, qué cree que puede mejorarse?

–Desafortunadamente, mi conocimiento sobre el comercio minorista de comestibles en América Latina es muy limitado. Por lo tanto, me gustaría dar recomendaciones generales como lo que acabo de decir sobre Paraguay. Además, debemos reconocer que cada país es único y que las estrategias de venta al por menor deben adaptarse a cada uno.

–¿Cómo espera que sea la experiencia de exponer en Paraguay y aprender un poco más sobre el supermercado que se desarrolla en el país?

–Siento curiosidad por aprender más sobre el panorama de los supermercados en Paraguay; estoy seguro de que reconoceré algunas ideas o productos nuevos e interesantes y espero que haya algunos que puedan ser valiosos para los minoristas europeos. A cambio, podría aportar algunas ideas sobre conceptos y estrategias de los minoristas de alimentos europeos que podría considerar adaptar en las tiendas paraguayas.

Conferencia.

Hernann Sievers expondrá el 1 de noviembre, a las 9.30, en el marco del 20º Encuentro de Capacitación de Retailers, que se realizará durante la Expo Capasu, cuyo lema es .