El legislador progresista accedió a un contrato sobre un supuesto pago de USD 368.000 por prestación de servicio del extraditado en setiembre de 2021 al profesional del Derecho, que estaría en manos del Ministerio Público. Un medio local se hizo eco de la denuncia este jueves.

El actual titular de la máxima instancia judicial accedió a una entrevista con Telefuturo al respecto y negó haber estado en conocimiento del caso.

"Mi comunicación con mis hijos son, relativamente, casi pocas, ninguna. Tengo uno con quien más trato, que está alrededor mío siempre, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial", alegó primero Antonio Fretes.

"No tengo ninguna comunicación, particularmente, con la persona a la que se acusa, de manera que no conozco tampoco del pago y tampoco se ha respondido al supuesto hecho que no se le extradite", prosiguió.

https://twitter.com/wilianDominguez/status/1593193223413202947 Ya el 20 de Julio de 2022, luego del allanamiento a la celda de Hijazi, durante la plenaria de la Corte, Antonio Fretes “abrió paraguas” diciendo que desautorizaba a todos, incluyendo a sus hijos, a que lo nombren ante cualquier autoridad, institución pública o persona. @AM_1080 pic.twitter.com/IjnntpoamY — Willian Dominguez (@wilianDominguez) November 17, 2022

El ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi fue extraditado el 8 de julio pasado luego de haberse destrabado la acción de inconstitucionalidad que presentó su representante legal, el abogado Eduardo Cazenave el 30 de mayo pasado.

Coincidentemente, el ministro Fretes desautorizó el 20 de julio de este año, ante el pleno de la Corte, cualquier pedido que se haga a su nombre.

"Reitero mi comunicación con él (Amilcar) no es la comunicación fluida que uno pareciera tener y tampoco uno puedo tener conocimiento de los casos que él pueda tener, en los casos que él pueda tener siempre me inhibo, este caso en especial yo no estuve en conocimiento, por eso firmé la extradición", insistió.

Asimismo, fue consultado si recibió amenazas y afirmó que no conoce a Hijazi, que nunca trató con su abogado ni con nadie relacionado al mismo. "De manera que no puedo decir que se me amenazó", resaltó.

Hijazi fue detenido el 24 de agosto del año pasado en la localidad de Ciudad del Este, de Alto Paraná, bajo cargos de presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Pensará su renuncia

En sus declaraciones al medio, el titular de la CSJ expresó que tras la divulgación de la denuncia en la que fue salpicado su hijo no se plantea apartarse de su cargo.

"No sé. Déjenme pensar un poco", vertió.

Enfatizó que no sabía del caso y que "se estaba desayunando la noticia" a través de la entrevista, finalizando con ello la conversación.