Ministro de Hacienda insiste que nueva deuda es clave para la reactivación económica

Benigno López, ministro de Hacienda, manifestó este viernes en conversación con radio Monumental 1080 AM que todavía están cerrando los números y que, probablemente, la próxima semana hagan la presentación en el Parlamento.

Nota relacionada: Hacienda dilata pedido de nueva deuda y la reactivación no arranca

Aseguró dentro de este marco que no harán cambios en la nueva deuda. "Nosotros estamos viendo números nomás. Nosotros creemos que el endeudamiento es clave, necesario para la contención social", remarcó.

"Yo tenía previsto redireccionar algunos recursos que estaban previstos en la Ley de Emergencia, que ya no se van a ejecutar, principalmente el de Pytyvõ, que se había calculado por USD 300 millones, se ejecutaron USD 200 millones y nos quedan 100 millones", afirmó.

Benigno López explicó que la nueva deuda quiere destinar a la ejecución del Pytyvõ 2.0, que va a ayudar a las ciudades fronterizas a reactivar su economía. No obstante, refirió que para su financiamiento faltan USD 100 millones, a los efectos de realizar cuatro pagos hasta fin de año.

Lea más: Mantienen plan de tomar más deuda para reactivación económica en la frontera

"Sería focalizado en la zona de frontera, pero sería para todos (de Pytyvõ). Con algunas restricciones adicionales de sectores que ya se están recuperando", especificó el secretario de Estado.

No descartó la utilización de recursos que estaban previstos para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en los USD 1.600 millones desembolsados en el marco de la Ley de Emergencia por el coronavirus (Covid-19).

A su criterio, la deuda va a cambiar la conducción del financiamiento de todo el país, de todos los sectores, porque Paraguay se va a poder endeudar más barato afuera y el índice de intereses y de costo será menor.

Diferencia con el cartismo

El titular del Tesoro Nacional reconoció que el nuevo endeudamiento es la diferencia que tienen con el sector cartista, con el cual el abdismo está en proceso de reconciliación dentro del Partido Colorado.

Según analistas, este acercamiento es la muestra de que el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, necesita la aprobación de créditos en el Congreso y por eso necesitó firmar la paz partidaria y reconciliarse con su antecesor Horacio Cartes, líder del Movimiento Honor Colorado.

"Él (Mario Abdo) me dijo que va a haber un acuerdo para todos los proyectos que coincidamos (con el cartismo), y tenemos un diálogo fluido con ellos. En algunas cosas tenemos común acuerdo y en otras no tanto", señaló.

Le puede interesar: Acuerdo en ANR no varía posición de no más deuda estatal, según Santiago Peña

Con respecto a la nueva deuda, Benigno López dijo que esa es la diferencia que tienen hoy. Además, sostuvo que en otros proyectos del Ejecutivo "hay un relativo consenso".

"Estamos hablando con la comisión que lidera (el diputado) Raúl Latorre y hasta ahora no tenemos ninguna oposición a los proyectos que están llegando, como todo lo que sea reforma, meritocracia, reestructuración de unidades del Poder Ejecutivo, la superintendencia de atenciones, la reforma de jubilaciones", dijo.

El ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, expuso este viernes que la unidad que se está dando dentro de la ANR no implica un cambio de posición del Movimiento Honor Colorado con respecto al oficialismo, y acotó que el cartismo se mantiene en la línea de no más deuda estatal por este año fiscal 2020.