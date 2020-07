A criterio de Santiago Peña (i), la posición de Honor Colorado no cambiará con respecto a la deuda propuesta por Mario Abdo Benítez (d).

Analistas políticos sostienen al respecto que es la muestra de que el jefe de Estado necesita la aprobación de créditos en el Congreso y por eso necesitó firmar la paz partidaria y reconciliarse con el ex mandatario.

Sin embargo, el ex ministro de Hacienda y ex precandidato a la presidencia, Santiago Peña, afirmó que este acercamiento dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) "en realidad no cambia" la posición de su movimiento.

"Todas nuestras posiciones eran en el sentido de cómo se podía ayudar en la situación económica. Trabajamos el año pasado en la Reforma Tributaria, con todo lo que fue el plan de emergencia y hoy es momento de diagramar cómo salimos de esta crisis", señaló este viernes en radio Monumental 1080 AM.

Aseguró en este sentido que la posición de más deuda pública no cambia. "Es lo que realmente creo que no conviene al Gobierno", sostuvo.

El mandatario presentó al Congreso un plan de reactivación económica, denominado Ñapu'a Paraguay, que contempla una inversión de USD 2.500 millones, que serán cubiertos con reasignaciones y una nueva deuda de USD 350 millones para la ejecución del mismo.

Sobre el documento, el ex ministro del fisco subrayó que es importante ponerle un límite al endeudamiento este año fiscal 2020, "porque el déficit fiscal será muy alto", y no descartó que el próximo año se dé una recuperación económica. "Creo que es importante parar un poco la pelota este año", enfatizó.

"Entonces hay que entender que la posición que ha tenido Honor Colorado ha sido una posición muy coherente en término de proyecto beneficioso para el país. Nuestra posición no va a cambiar. Aquello que puede ser peligroso también se lo diremos (al presidente) de manera privada y pública si es necesario", agregó.

También consideró que un diálogo dentro de la ANR es lo más recomendable, y que en el Senado y en Diputados, acompañarán los proyectos "beneficiosos" para el país.

"Creo que el Partido Colorado ha encontrado la agenda. Creo que no hay duda de que Mario Abdo va a terminar su gobierno, no podemos estar tirando otro presidente (candidato) antes de los 5 años", aseveró.

Analistas avizoraron de hecho esto, que tras el acuerdo entre el abdismo y el cartimo, cambiarían los discursos críticos de Santiago Peña o Sergio Godoy, referente de Honor Colorado, en contra de Mario Abdo.

En este marco, una vez más, Peña apuntó que no está interesado en candidatarse para las próximas elecciones presidenciales.