Militar preso en Viñas Cué reclama cajoneo de su apelación

El sargento ayudante de Ingeniería, Juan Rivarola, denunció que el Tribunal Militar no estudia la apelación a la condena que presentó el 29 de agosto. Rivarola fue condenado a un año de prisión por insubordinación, desobediencia y falta contra la disciplina militar.

Desde entonces cumple reclusión en la Prisión Militar de Viñas Cué. Sostuvo en declaraciones a Última Hora que en el proceso se violentaron todos los derechos contemplados en el Código Procesal Militar.

Según su versión, fue condenado injustamente ya que lo acusaron de llegar tarde a un cambio de guardia, pero aseguró que eso no es cierto.

Además, el uniformado señaló que ni siquiera hubo un sumario previo y ya fue enjuiciado. Recordó que hubo otros siete efectivos que llegaron a la misma hora que él, pero que solo "a él le hicieron problemas".

Rivarola tiene 11 años de carrera militar. Cree que este proceso fue en represalia a una denuncia que hizo ante la oficina de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso contra algunos oficiales por sobrefacturación y persecución en el Comando de Ingeniería.

No descartó que con este atraso en el estudio de su apelación busquen darlo de baja. El mismo aún no tomó una decisión con respecto a su carrera en las Fuerzas Armadas porque si su pedido no corre, deberá estar recluido hasta agosto del 2019.

“Ahora solo quiero mi libertad y que se esclarezca el caso”, agregó.