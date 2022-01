Militar fallecido por ataque de ciervo recibía amenazas, dice su novia

"Él recibía amenazas, muchas veces estando en mi presencia le llegaban mensajes", expresó Soledad este jueves en conversación con Última Hora.

Comentó que en varias ocasiones le instó a que presente una denuncia en el Ministerio Público sobre las amenazas que recibía, pero que nunca lo hizo.

Recordó que durante el tiempo en que compartieron juntos, Víctor nunca le comentó que en Mburuvicha Róga había animales y que siempre le mandaba fotografías estando de guardia.

"Él era una persona de casi dos metros, grande, robusto, un animal así no le va a tumbar, el uniforme militar es un jean grueso, parece encarpado y ese tenés que hacer con una navaja filosa para perforar, yo no creo (que muriera por el ataque del animal). El ciervo ayer fue trasladado y no le mató a nadie, no le hirió a nadie, ¿le sedaron?, ¿le ataron? no sé, tranquilamente (el ciervo) se fue", expresó.

Dijo que la Fiscalía no incautó los dos celulares de su pareja para hacer la investigación respecto a su fallecimiento.

"Ahora estoy atada de manos y pies, no puedo hacer nada, no puedo pedir una investigación yo sola contra un Gobierno tan grande, a mí me meten una bala y ya me voy a hacerle a él compañía", lamentó.

Por su parte, el director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, coronel Víctor Urdapilleta, manifestó a Última Hora que no tiene conocimiento de que el uniformado haya recibido amenazas.

La doctora Nancy Garay, jefa de Cardiología del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que hubo tiempo de salvarlo y que no debió haber fallecido.

Embed Si la causa de muerte fue taponamiento cardiaco post traumatismo cerrado de tórax, 6 horas después del accidente, hubo tiempo de salvarlo. No debió haber muerto! — Dra. Nancy Garay (@GemirandNancy) January 4, 2022

Además, el doctor Francisco Perrota, médico de la Unidad de Oncología Quirúrgica del Hospital de Clínicas, dijo a través de su red social Twitter que se debe aclarar la muerte del sargento.

Embed Se debe aclarar la muerte del Sargento, sobre todo la ineficiencia en la atención, estuvo en 2 Hospitales. — Francisco M Perrotta (@FranciscoMPerr1) January 5, 2022

Desde la Fiscalía explicaron a Última Hora que no está en investigación su muerte porque no es un hecho penal y que solo puede realizarse una denuncia civil si la familia demanda por haber ocurrido en horario laboral.

El caso

La reacción del animal silvestre se registró a las 00:15 del lunes. Por las heridas graves, el militar quedó internado primero en el Hospital Rigoberto Caballero y luego fue trasladado al Hospital Militar.

Finalmente, el deceso del integrante del Regimiento Escolta Presidencial se produjo a las 19:10 del mismo día a causa de un paro cardiorrespiratorio, taponamiento cardiaco y probable trauma cerrado de tórax, debido a las lesiones perforantes.

El coronel Urdapilleta dijo que hay un video de circuito cerrado de la residencia presidencial en donde se observa que el sargento al momento que levantó la mano, haciendo un ademán, seguidamente fue embestido por el venado.

Tras lo sucedido la Dirección de las Fuerzas Armadas ordenó un sumario. La familia del militar fallecido recibirá los resarcimientos correspondientes, ya que su muerte se consideró como un acto en servicio.