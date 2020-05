Metrobús: Paraguay pidió una aclaratoria en proceso arbitral con Mota Engil

El procurador general de la República, Sergio Coscia , dijo que el proceso arbitral con la empresa Mota Engil por el proyecto del Metrobús ni siquiera comenzó, ya que todavía no se corrió traslado al Estado paraguayo sobre las pretensiones de la firma, en tanto que la situación se encuentra desde hace varios meses igual. Aseguró que falta mucho para una sentencia.

Coscia explicó a un medio local que el Estado paraguayo solicitó recientemente una aclaratoria sobre una orden procesal del Tribunal Arbitral, en la que se determina que Mota Engil sustituya la garantía del proceso por una única garantía que avale el proceso y los eventuales daños que pueda tener el Paraguay.

Asimismo, el Tribunal Arbitral determina que el Estado paraguayo debería cesar las ejecuciones de las pólizas de seguro que ya tiene.

“Naturalmente nos opusimos a esa modificación, porque claramente nuestro Código Civil y la legislación nacional establecen con claridad que, para que se sustituya una garantía, la beneficiaria tiene que aceptar esa sustitución”, remarcó.

En ese sentido, manifestó que la orden es muy rara, ya que perjudica a ambas partes; primero al pedir a Paraguay que deje de ejecutar las garantías que tiene y segundo por solicitar a la empresa Mota Engil que triplique el costo de las garantías que ya tiene.

Entre tanto, mencionó que por prelación de las leyes, el Tribunal está muy por debajo de las leyes nacionales y de los códigos locales, por lo cual la resolución es de cumplimiento imposible.

De la misma manera, aclaró que la firma portuguesa inició dos procesos de arbitraje al mismo tiempo, una por inversión y la otra por indemnización, y que se pide una indemnización por valor de USD 25 millones.

“A esta gente no le queda claro de lo que era su contrato. Nosotros teníamos un contrato de obras públicas y no puede ser que ellos consideren por un lado que eso sea un contrato de inversión y por otro lado un contrato de obras, ellos no están sabiendo determinar en qué están fundando sus pretensiones”, señaló el procurador.

Así también, dijo que como Estado Paraguay se opone en uno de los procesos y que el otro tiene un periodo de seis meses para que entre las partes se pongan de acuerdo, “y en eso estamos, igual al statu quo de hace seis meses”.

Finalmente, contó que el Estado está con la ejecución de las pólizas de seguro y que seguirá esperando que se corra el traslado de la demanda.

Las obras del Metrobús, además de quedar inconclusas y ser demolidas en gran parte, perjudicaron a una gran cantidad de comerciantes de la zona, quienes en la mayoría de los casos tuvieron que cerrar.

El Estado paraguayo desembolsó un total de USD 30,2 millones, un 60% del monto estipulado en el contrato original de USD 54 millones.