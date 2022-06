"Estamos pidiendo adelantar para cortar la cadena de transmisión, es una de las formas", señaló a NPY.

Campuzano mencionó que actualmente hay un problema de infecciones respiratorias a nivel país debido a la ola de frío y cambios de tiempo, que ahora está en "su momento más álgido".

"Es habitual que en otoño e invierno aumenten estos casos, generalmente, en otoño. Este año se está dando inusitadamente en forma frecuente y un poco más severa. Los niños no están vacunados, no se han puesto la vacuna antigripal, se trae y no se ponen", cuestionó.

Instó a los padres a inmunizar contra la influenza a los hijos desde los seis meses de edad. Recomendó lo propio a los adultos. "Ellos también se contagian, también llevan (el virus) al trabajo, sus hijos van al colegio e infectan a la gente", sostuvo.

En los hospitales se registró una proliferación de virus respiratorios, entre ellos el sincitial, influenza y el nuevo avance del Covid-19, por lo que los médicos piden nuevamente el uso del tapabocas.

Las estadísticas de Vigilancia de la Salud señalan que la notificación de consultas por enfermedades tipo influenza (ETI) a nivel nacional, en la última semana presentaron un aumento (11%).

La curva de tendencia se encuentra dentro de la franja de alerta del corredor endémico, pasando de 18.449 en la semana epidemiológica 17 a un total con 20.832 en la semana 18.

La doctora Ana Campuzano incluso remarcó que hay un elevado ausentismo en las instituciones educativas. "Tengo padres que dicen que están acudiendo cinco alumnos de 20", agregó.