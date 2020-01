Médicos critican falta de coordinación en Salud ante epidemia de dengue

La doctora criticó que este tipo de situaciones se repiten cada año y que el Ministerio de Salud carece de una planificación para hacer frente a esta problemática.

“Esto ocurre porque no se prioriza la salud, no se aumenta un presupuesto a la salud, no se reajusta el sueldo de los médicos y no se planifica la situación de epidemia”, expresó.

El gremio de médicos cuestiona que la cartera de Salud deja para último momento las reuniones y la coordinación de acciones contra el dengue, cuando ya se sabía que esta situación sucede, generalmente, en esta época.

“El ministro de Salud se tenía que reunir hace meses con los intendentes, pero recién ahora se están limpiando patios y se hacen campañas para minimizar esto. También con los profesionales de blanco se hubiese acordado un esquema de trabajo”, refirió.

dengue-repelente.png

Por otra parte, González pidió que se planifiquen mejor las próximas epidemias que se registran en el año (influenza, gripes u otros), ya que todos los días los hospitales están colapsados.

Además, reivindicó el derecho a un descanso por parte de sus colegas, quienes en muchos casos deben hacer turnos dobles por un mismo salario.

“No existe una coordinación entre los servicios de salud, existen muchos jefes, pero solo falta uno que coordine los trabajos”, agregó.

SINTOMAS DEL DENGUE-01.png

Ante la gran cantidad de consultas por cuadros de dengue, el Ministerio de Salud recurrirá a la vía de la excepción por Hacienda para contratar a más de 700 profesionales de blanco para intentar dar respuesta a la situación.

Hasta el momento, se han registrado 11.392 casos de dengue desde el inicio de la epidemia. Por laboratorio se confirmaron hasta la fecha 922 afectados por la enfermedad, según datos oficiales.