Contratarán a 700 más en Salud, aún no llaman a los de vacaciones

La excepción tendrá una duración de 90 días y en su primera parte prevé contratar a 500 trabajadores de la salud –luego 200 más– entre médicos, enfermeros, bioquímicos e incluso sumar personal para la seguridad en los hospitales, comentó el doctor Juan Carlos Portillo, director general de Desarrollo y Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública.

“La próxima semana ya estarán saliendo las resoluciones para las contrataciones. En total estaremos sumando 700 personales para la contingencia que está previsto dure 90 días”, señaló Portillo.

La cantidad de personal a ser destinado y los centros asistenciales donde será reforzada la dotación se realizará de acuerdo a los pedidos que lleguen al ministerio, mencionó.

Desde Salud se está llevando adelante un monitoreo continuo de la situación y se están llevando adelante los planes de contingencia de manera gradual, explicó el Ministro de Salud Pública Julio Mazzoleni.

Una declaración de emergencia debe realizarse cuando son rebasados todos los planes de contingencia que se tienen en el tratamiento de una epidemia, sostuvo una vez más.

La característica de la epidemia apunta a ser de gran envergadura, aunque en estos momentos los números todavía no están cercanos a los que se registraron en el 2013 y 2016. “Otra particularidad es que hay pocos casos de internaciones frente a la gran cantidad de gente que consulta. Todavía no alcanzamos la dimensión que tuvieron esas dos epidemias, que entre paréntesis no requirieron declaración de emergencia”, recordó el ministro de Salud Pública. Sin embargo, Mazzoleni declaró que no descarta ninguna medida.

Respaldo

Aunque no supo precisar el número de médicos que actualmente hacen uso del descanso anual por ley, Portillo señaló que la cantidad no está incidiendo en la cobertura.

Los profesionales de la salud que serán contratados apoyarán el trabajo de los que están atendiendo actualmente a los pacientes. De esa manera el grupo que vuelva de sus vacaciones cuando le toque el turno al actual, contará con el apoyo durante esta contingencia.

Con respecto a la posibilidad de pedir la vuelta de los profesionales que están de vacaciones, Portillo comentó que no está dentro de las primeras opciones.

Sin embargo, Mazzoleni señaló que siempre es una opción, de la cual se hizo uso en el pasado. “Siempre es una posibilidad, eso se ha hecho en el pasado. Entonces estoy valorando muy de cerca esa posibilidad, necesitamos también de todos los recursos humanos que también están en condiciones. Es una posibilidad siempre franca. Seguramente estaré analizando eso, sobre todo esta semana con mayor detalle”.

El Ministerio de Salud pudo haber previsto mejor la manera de encarar esta situación, señaló la doctora Rossana González, Secretaria del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed). “Ellos tenían que haber previsto un presupuesto, pero como siempre a Salud se le deja de lado. Entonces quiénes son los sacrificados, los médicos, enfermeras y el resto del personal de salud”.

Recordó que para muchos profesionales esta es la única parte del año en que pueden compartir con sus familias, ya que aún no se inician las clases. Señaló además que si se pide la vuelta de quienes están haciendo uso de sus vacaciones debe ser de manera consensuada.

Se han registrado 11.392 casos de dengue desde el 2019. Por laboratorio se confirmaron hasta la fecha 922 afectados por la enfermedad.