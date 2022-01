Médico cirujano pide no banalizar las cirugías estéticas

Osvaldo Aquino Caballero, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, pidió no banalizar las cirugías estéticas.

“Un procedimiento quirúrgico estético debe ser tomado dentro de un contexto serio. No hay que banalizar la cirugía estética, ya que esto no es como irse a la peluquería”, indicó a radio Monumental 1080 AM.

En ese sentido, el médico señaló que el paciente tiene que ser evaluado con análisis de laboratorio y clínicos que autoricen ese procedimiento. Igual de importante es contar con todas las condiciones y equipos en el caso que se den imprevistos.

"Es necesario que la persona interesada investigue si el médico cuenta con la acreditación (otorgada) por el gremio para desempeñarse en el rubro", aconsejó y detalló que en una liposucción se recomienda que el aspirado solo debe ser del 5% del peso.

Al respecto, dejó en claro que una lipo no es un procedimiento para bajar de peso, es un método para moldear el cuerpo. “Para bajar de peso están los profesionales de la nutrición", acotó.

Las aclaraciones médicas surgen luego de que la ex modelo y candidata a concejal por la ciudad de Lambaré, Paola Gaete, falleciera en un sanatorio por aparentes complicaciones durante una cirugía estética.

De acuerdo a los primeros reportes, la causa del fallecimiento sería un paro cardiaco tras complicaciones que se registraron durante el procedimiento estético en el sanatorio San Sebastián.

Gaete fue candidata a concejal por Lambaré en las municipales pasadas por el movimiento Honor Colorado, perteneciente al ex presidente de la República Horacio Cartes. También, fue funcionaria de Petropar.

El comisario José Portillo, jefe de la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora, sostuvo que no es la primera vez que una persona pierde la vida en el mismo sanatorio donde falleció Gaete.