Medalla al Mérito para la Hija Dilecta de Asunción, Nadia Ferreira - ÚH

CONDECORACIÓN

El concejal César Escobar fue el encargado de presentar la propuesta de condecoración para nuestra Miss Universo, la cual fue apoyada por los concejales Rosanna Rolón, Miguel Sosa, Jesús Lara y Jorge Cappello. Se trata de una de las condecoraciones más altas y emblemáticas otorgada por la Junta Municipal, y entregada a personas por sus altos merecimientos cívicos, expresados en logros concretos en favor de la comunidad asuncena en distintas áreas de la actividad humana, como política, arte, ciencias, educación, salud, deportes, ecología, ayudas comunitarias, entre otras.

RECONOCIMIENTO A NADIA FERREIRA EN LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION_16_31338016.jpg Inseparables. Nadia junto a su madre, Ludy Ferreira. Foto: Dardo Ramírez.

AGRADECIMIENTO

En su discurso de agradecimiento, Ferreira demostró gratitud por el reconocimiento otorgado a su persona y mencionó que esto no es solo un reconocimiento para ella, sino más bien para todos los paraguayos que estuvieron apoyándola en el certamen. Además espera seguir llevando la bandera de Paraguay en alto, ser embajadora de la cultura guaraní, en especial de nuestro segundo idioma oficial, el cual dio a conocer en el concurso más importante de belleza, seguir con el compromiso de inspirar a más niños y jóvenes con su historia de vida, puesto que su reinado no termina ahora o al terminar su reinado, sino que es un apostolado de por vida. “Creo que llegamos muy lejos y lo logramos, Paraguay. A seguir representando y dejando muy en alto la bandera de Paraguay. Yo soy superpatriota y adonde vaya diré Nadia Ferreira de Paraguay. Muchísimas gracias a todos, me siento muy feliz. Avy'aiterei, aguije, Asunción, de todo corazón. Aguije”, finalizó.