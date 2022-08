Tras su actuar, Cáceres Doldán fue relevado de su cargo como director del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y el Ministerio de Defensa iniciará el proceso para que el alto funcionario pase a retiro.

“Yo pude conversar con él y mencionó que estaba en un encuentro. No tenía apariencia de que haya consumido bebidas alcohólicas. 'Me equivoqué', me dijo a mí”, manifestó el comisario a radio Monumental 1080 AM.

Cáceres Doldán fue aprehendido por tentativa de hurto de un short y una remera del interior del local Nueva Americana, ubicado en el Shopping del Sol, en Asunción.

Según el informe policial, el personal castrense ingresó a un probador con varias prendas y al salir ya no tenía ninguna en sus manos.

El aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaría 10ª. Un hijo suyo tuvo que presentarse en el lugar y se hizo responsable del pago de las vestimentas, por lo que el Ministerio Público dispuso su liberación. El Tribunal de Calificaciones de la institución determinará el motivo pertinente para que se acoja luego a la jubilación.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que se trató de un hecho "lamentable para la institución, pese a que las responsabilidades sean individuales".