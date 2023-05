El senador electo Rafael Esquivel, alias Mbururu, solicitó un permiso al Tribunal de Sentencia para poder asistir al acto de proclamación de autoridades previsto por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para este martes.

El acto está previsto para el próximo martes, a las 10:15, en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, ubicado en Asunción.

El abogado solicitó el permiso especial para que Mbururu abandone la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este y pueda viajar hasta la capital bajo una segura custodia.

Asimismo, se espera que también pida permiso para el acto de juramento en el Congreso Nacional, que se da a fines de junio.

El TSJE adelantó la proclamación y los sectores apuntan a que fue para beneficiar al colorado Erico Galeano, quien fue desaforado por hechos de lavado de dinero y asociación criminal, y alega que cuenta con doble inmunidad.

¿Puede jurar como senador?

Cada autoridad recibirá el martes su certificado de proclamación pertinente, que consiste en un título habilitante. En los casos de aquellos que no concurran, el órgano electoral tiene que encontrar la manera de hacer la entrega.

Luis Alberto Mauro, asesor del TJSE, fue consultado por Última Hora cómo se procederá en cuanto al senador electo por el Partido Cruzada Nacional Rafael Esquivel, alias Mbururu, quien se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná.

En respuesta trajo a colación el caso del ex senador Manuel Augusto Radice, quien se encontraba hospitalizado en su momento y su juramento se hizo desde un sanatorio.

En entrevista con radio Monumental, por ejemplo, comentó el caso del ex presidente de la República Fernando Lugo, quien no asistió al acto de proclamación y su título habilitante se le acercó hasta su domicilio.

Siguiendo con la situación de Mbururu, el asesor del TSJE explicó que se trata de un caso que cuenta con muchas variables, ya que tiene pendiente el inicio de un juicio oral y público por coacción grave y robo, que el último martes se pospuso por segunda vez y se reprogramó para el 2 de junio próximo, que cae el viernes de la siguiente semana.

Mauro manifestó que todavía no está resuelta la forma en que se le otorgará el certificado de proclamación al senador electo de Cruzada Nacional ni si será en el marco de un acto. Aseguró que el tema será analizado y estará definido este martes.

Congresistas podrían darle la espalda a Mbururu

Por otra parte, varios sectores políticos y de la sociedad civil rechazan su juramento como parlamentario electo.

Luis Alberto Mauro explicó, en este sentido, que el TSJE no tiene competencia para deponer del cargo a Mbururu.

“La Justicia Electoral no le otorga ni le saca fuero a ningún parlamentario. Ese procedimiento le corresponde juzgar a cada cámara (del Congreso)”, apuntó.

También detalló que si el político de Cruzada Nacional no llega a recibir una condena firme en el juicio que tiene pendiente antes del 1 de julio, será la Cámara de Senadores la que tendrá que resolver la situación de su permanencia.

Solamente, en el caso de que haya una condena firme, la Justicia Electoral podrá intervenir, retirándole el título habilitante.

En el periodo legislativo que acaba a fines de junio, el entonces presidente de la Cámara de Senadores, el ex mandatario Fernando Lugo, no permitió el juramento de los ex presidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, y convocó a sus suplentes.

Para Lugo y otros sectores, la Constitución Nacional habla de que los ex presidentes podían ser solo senadores vitalicios y no activos, por lo que no permitió su juramento, a pesar del acto de proclamación.

Problemas con la Justicia

El senador está procesado por el presunto abuso sexual a una niña de 12 años, que fue sometida con el consentimiento de su madre, quien también está en prisión por proxenetismo.

La agente fiscal Vivian Coronel sostuvo que cuentan con todos los elementos para conseguir una condena que puede ir hasta 15 años de cárcel.

Otra causa pendiente es por estupro, porque tenía como pareja a una adolescente de 15 años. El hecho fue denunciado por la madre.

También tiene pendiente un caso registrado en el distrito de Itakyry por lesión grave, toma de rehenes, asociación criminal, tentativa de homicidio, coacción sexual y robo agravado en banda, que involucra a indígenas a los cuales aparentemente lideraba.

De igual manera, cuenta con una causa por invasión al inmueble ajeno ocurrió en octubre del 2019 en la estancia La Sonrisa, en el kilómetro 7, barrio Don Bosco de Ciudad del Este, a orillas del río Acaray.

De acuerdo con la investigación, Mbururu instaba a ingresar a la propiedad de 25 hectáreas, por un supuesto remanente, lo que fue efectivo en el 2019 con unas 15 personas con machetes e incluso escopetas y elementos que llevaron para quedarse en el lugar.