Mayoría en Senado intentó acelerar derogación del blindaje para rechazar

Inmediatamente, la llanista Zulma Gómez hizo otro pedido, pero para que se defina sobre tablas ayer mismo, y comenzó a operar para que así sea y que se rechace.

Añetete, cartismo, llanistas y Unace una vez más se unieron y abiertamente se abroquelaron en defensa de Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto.

Estos dos habían quedado fuera del Senado en el periodo anterior luego de los audios que revelaron tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Fue la primera vez que en la Cámara Alta se aplicó el artículo 201 sobre la pérdida de investidura y el ramalazo fue para González Daher.

Oviedo Matto rogó a sus colegas que le acepten su renuncia para evitar el bochorno. Los dos volvieron a ser electos y ocupan nuevamente sus respectivas bancas.

Pedido de Payo. El senador Payo Cubas argumentó su pedido de que se trate la derogación del blindaje, alegando que fue muy triste lo que ocurrió en la Cámara Baja.

El miércoles pasado, justamente los diputados impidieron que el colorado José María Ibáñez, autor confeso de corrupción por pago irregular a sus caseros, pierda su investidura y su banca.

Pidió que la votación sea nominal, y solamente hubo 18 votos a favor. Tras este resultado, se procedió a votar por la propuesta de tratar sobre tablas, y tampoco se reunieron los 23 votos, por lo que no se trató al final el proyecto.

El llanista Dionisio Amarilla alegó que la intención era desnaturalizar con presiones y habló de monarquía de la prensa, a la que supuestamente algunos de sus colegas solamente buscan agradar.

“Si no hubiera sido por la monarquía de la prensa no hubiéramos sabido muchas de las denuncias. Si no hubiera sido por los cortesanos de la prensa, el kilombo de la bancada delincuente no sería tal”, sentenció Payo.

“Que se ponga el sayo a quien le venga. Me opongo a que esto se trate sobre tablas porque van a cocinar inmediatamente aquellos que quieren seguir teniendo investidura para delinquir”, fustigó.

“Las liebres han saltado de todos los lugares, especialmente del ñanandy (yuyal)”, ironizó sobre sus colegas.

El cartista Sergio Godoy rechazó que tengan que ser juzgados por sus pares, lo cual consideró antidemocrático.

“No vengan después que medios nos ponen en posición de escrache. ¿Cómo se va a tratar esto sobre tablas? Sabemos el resultado, es el blanqueo absoluto y total”, cuestionó Desirée Masi.

“No sé qué están festejando, vamos a volver a presentar”, advirtió la legisladora.

“Creo que este tema alborotó la sesión. Sinceramente hablando, hemos acompañado el planteamiento de Paraguayo Cubas, pero entiendo perfectamente que acá hay una jugada política para tratar el tema hoy (ayer), de tal manera que no corra”, refirió el luguista Hugo Richer.

Payo incluso invitó a Oviedo Matto para que se sume al bloque de la oposición.